لصوص يقتحمون متجر أبل في لندن ويسرقون منه في وضح النهار (شاهد)

وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، اقتحام مجموعة من اللصوص، أمس الأحد، لمتجر أبل في مركز “برينت كروس” للتسوق شمال العاصمة البريطانية لندن، وسرقتهم منه في وضح النهار؛ مما تسبب في حالة هلع وذعر بين الزبائن.

وأظهرت المشاهد ما لا يقل عن 8 لصوص ملثمين، يرتدون جميعًا ملابس سوداء، وهم يستهدفون متجر عملاق التكنولوجيا في المركز التجاري، في حين فرّ المتسوقون، بمن فيهم آباء مع أطفالهم الصغار، من المكان.

Youths raid an apple store in Brent Cross pic.twitter.com/Z5SZPEbVBr

وصرح المتحدث باسم شرطة العاصمة لصحيفة “ميرور” بأنهم ألقوا القبض على 6 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، للاشتباه في ارتكابهم جريمة السرقة، وجرى وضعهم قيد الاحتجاز لاستجوابهم.

من جانبها، أكدت إدارة مركز تسوق “برينت كروس” دعمها لتحقيقات الشرطة، قائلة “سلامة العملاء والموظفين تظل دائمًا أولويتنا”.

Just now in Brent Cross – London #london #brendcross #londoncrime pic.twitter.com/R4tJ1KHX0F

— Chris (@ChrisAnagnosti) January 5, 2025