وزير الخارجية التركي: المخابرات الغربية تستخدم التنظيمات الإرهابية لتفكيك أمن المنطقة (فيديو)

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تنظيم الدولة يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمعات المسلمة، مشددًا على ضرورة “مواجهة الإرهاب” بشكل مشترك لضمان استقرار الدول والمجتمعات التي تتعرض لهذا التهديد.

واتهم الوزير التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة التركية أنقرة، بعض الأجهزة الاستخبارية الغربية “بالتغلغل داخل المنظمات الإرهابية بهدف تقويض أمن واستقرار بلدان المنطقة؛ مما يفاقم من التحديات التي تواجهها الدول في محاربة الإرهاب”.

وأضاف أن تنظيم الدولة يسهم بشكل مباشر في إضعاف الدول وإفشال المجتمعات، مشيرًا إلى أن التصدي لهذه “التنظيمات الإرهابية يتطلب تعاونًا دوليًّا مشتركًا وتنسيقًا على أعلى المستويات”.

“إمبراطورية العنف”

وأوضح وزير الخارجية أن “إمبراطورية العنف” التي أسسها حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا “تنظيما إرهابيا”، من خلال استغلال المشاعر القومية للأكراد بدأت الانهيار؛ مما يعكس نجاح الجهود التركية في مكافحة هذا التنظيم الذي “يهدد الأمن الإقليمي”.

وشدد الوزير على أن تركيا تبذل كل ما بوسعها بالتعاون مع الأردن لوقف عمليات التطهير العرقي التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أن تركيا والأردن يعملان بشكل وثيق لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال التنسيق في الملفات الإقليمية المهمة ومواجهة التحديات المشتركة.

مكافحة الإرهاب

وأكد وزير الخارجية أنه ناقش مع نظيره الأردني الخطوات اللازمة “لمكافحة الإرهاب”، ولا سيما تنظيم الدولة، مشيرًا إلى توافق في وجهات النظر حول أهمية التصدي للتهديدات الإرهابية التي تعصف بالمنطقة.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن تركيا تشترك مع الأردن في التضامن مع الشعب السوري، والعمل على تهيئة الظروف لإعادة الإعمار وضمان استقرار البلاد، بما يسهم في تخفيف معاناة السوريين.