وزير المهجرين اللبناني للجزيرة مباشر: ألقينا القبض على أقارب للأسد عقب هروبهم بعد سقوط النظام (فيديو)

قال وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين إنه تم توقيف عدة أشخاص من أقرباء بشار الأسد، من بينهم امرأتان، ولا يوجد بينهم قيادات من النظام بحسب ما لديه من معلومات، مشيرا إلى أن أغلب القيادات هربت إلى روسيا وإيران.

وأضاف، في مقابلة مع الجزيرة مباشر الأحد، أنه ليس لديه معلومات عن دخول ماهر الأسد إلى لبنان ومنها إلى دولة أخرى، كما تحدثت تقارير صحفية. وأوضح أن هناك تكتما من الجهات الأمنية اللبنانية بشأن ما لديها من معلومات عن قيادات النظام السابق.

170 ألف لاجئ جديد من سوريا

وأكد شرف الدين أنه يسعى لعودة كل النازحين السوريين إلى سوريا، مشيرا إلى أن هناك 170 ألفا من اللاجئين الجدد الذين انتقلوا إلى لبنان بعد سقوط النظام، خوفا من عمليات انتقام، من مناطق مثل مدينة الزهراء ومحيط السيدة زينب والقلمون والقصير، وكل هؤلاء لابد من بحث أوضاعهم.

وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية: 170 ألف سوري فروا إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد pic.twitter.com/tgG3wAi24g — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 5, 2025

وقال إنه “ربما يكون بينهم من ينتمون لنظام الأسد، ودخلوا لبنان بشكل فردي”، موضحا أنه لا يريد الحديث بشكل طائفي لكن “واقع الأمر أن أغلب النازحين السوريين الجدد من الطائفتين الشيعية والعلوية”.

وأضاف أن “اللاجئين السوريين تم استغلالهم سياسيا من قبل الدول العظمى”، وأكد أنه يجب أن تحظى قضيتهم باهتمام أكبر من الجامعة العربية والمنظمات الدولية.

أكثر من مليونين و800 ألف لاجئ سوري

وتابع شرف الدين قائلا أن “ملف اللاجئين السوريين كان منسيا وفي الأدراج حتى وصل عدد اللاجئين السوريين إلى لبنان نحو مليونين و800 ألف”، مشيرا إلى أن “لبنان بلد صغير لا يتحمل هذا العدد، وما يفرضه من أعباء اقتصادية وخدمية وأمنية”.

وأوضح أن عدد السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا منذ سقوط النظام لا يتجاوز 60 ألف فرد، وهو عدد متواضع إلى حد كبير، مع ملاحظة أنه “عندما اشتدت المواجهة بين لبنان وإسرائيل عاد أكثر من 420 ألف سوري إلى بلادهم، وتم استيعابهم في 7 أيام لا غير في سوريا”، حسب وصفه.

وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية يكشف للجزيرة مباشر أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد pic.twitter.com/NIRfm2b5yt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 5, 2025

وذكر شرف الدين أن نحو 168 ألف لبناني نزحوا إلى سوريا مع اشتداد القصف على جنوب لبنان والضاحية والبقاع، وتمت استضافتهم بشكل جيد.

“لا خوف من الاعتقال”

وشدد شرف الدين على أن “الذريعة الأساسية لبقاء اللاجئين السوريين في لبنان هي الخوف من الاعتقال في ظل حكم بشار الأسد، وهي ذريعة انتهت مع سقوط النظام”.

ويرى شرف الدين أن هؤلاء “لاجئين اقتصاديين”، وليسوا “لاجئين سياسيين” وعليهم البدء بالعودة إلى سوريا.

وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قالت إنها لا تستطيع دعوة اللاجئين السوريين إلى العودة لسوريا حتى يتحقق الأمن بشكل كامل، وهذا سوف يستغرق 6 أشهر تقريبا.

وأوضح أنه مع استقرار الأوضاع في سوريا والشروع في عمليات إعادة الإعمار سوف يتم ضخ استثمارات كبيرة في سوريا، ما سيخلق فرص عمل كثيرة تساعد على عودة النازحين السوريين إلى سوريا.

وقال إنه طالب الوزراء المختصين في لبنان بالعمل مع نظرائهم السوريين لتفكيك عصابات الاتجار بالبشر التي تعمل على تهريب السوريين إلى لبنان عبر اكثر من 30 معبرا غير شرعي.