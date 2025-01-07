أسامة حمدان يوضح موقف حماس من مفاوضات وقف الحرب ويرد على تهديدات ترامب (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان اليوم الثلاثاء، أن موقف الحركة واضح في المفاوضات، ويتمثل في وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال.

وقال حمدان في كلمة خلال فعالية تضامنية بالجزائر “موقفنا الواضح في المفاوضات هو وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى وإعادة إعمار غزة دون شروط إسرائيلية”.

المقاومة متواصلة

وفيما يخص المقاومة، قال حمدان إن رسالة المقاومة متواصلة “وإرادتها عالية ولن يفت في عضدها شيء رغم التضحيات، ولا يمكن إنهاء الاحتلال في المنطقة إلا بالمقاومة”.

وأضاف أن “العدو يمنع عن الشعب الفلسطيني في غزة كل شيء ويمعن في القتل والتدمير”.

وفي هذا الصدد قال حمدان “إن المقاومة في جنين أصبحت بطابع وطني وليس فصائليا وهذا أحد تأثيرات طوفان الأقصى“. وأضاف قائلا “المقاومة تهز ركائز الاحتلال وهذه فائدة لدول المنطقة”.

وأشار حمدان إلى أن هناك ضغطا “داخل الكيان الصهيوني وحكومة العدو تحاول تصدير تصريحات تعالج أزمتها الداخلية”.

حكومة وفاق وطني

وعن الوضع الداخلي قال أسامة حمدان: إذا تعذر تشكيل حكومة وفاق وطني فلا أقل من تشكيل إدارة وطنية فلسطينية لقطاع غزة تقودها نخبة يشهد لهم بالوطنية والنزاهة”.

وأضاف “نريد حكومة وفاق وطني تكون المعبر لإدارة الشأن الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية حتى يقرر الشعب الفلسطيني اختيار قيادته”.

وأكد حمدان أن وحدة الموقف الفلسطيني ليست ترفا وإنما واجب الوقت. وقال “يجب تنفيذ ما اتفقنا عليه من تفاهمات سابقة في بيجين” في إشارة إلى محادثات سابقة بين الفصائل الفلسطينية في الصين.

وفيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين، قال حمدان “نتعامل مع قضية الأسرى في سجون الاحتلال كمسألة واحدة دون حديث عن فصيل أو آخر”.

“يجب أن يكون أكثر دبلوماسية”

وعن الأوضاع في سوريا قال أسامة حمدان “نراقب ما يجري في سوريا ونرجو الخير لسوريا وشعبها ونأمل أن تظل سوريا في موقع المقاومة والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي”.

وفي معرض تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، قال حمدان “يجب أن يكون أكثر انضباطا ودبلوماسية ويعمل على وقف الحرب بدلا من التهديد”.

وكان ترامب، قد حذر في وقت سابق من أن “ثمنا باهظا ستدفعه” فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إذا لم يُطلَق سراح الأسرى المحتجزين لديها قبل تولّيه منصبه في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل.