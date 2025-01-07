أنس شلال.. عراقي يحوّل مطعمه إلى منصّة ثقافية لدعم فلسطين في واشنطن (فيديو)

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح مطعم “باص بويز آند بويتس”، والذي يعني “صبية الحافلات والشعراء”، في العاصمة الأمريكية واشنطن مركزاً ثقافياً مهماً يجمع مؤيدي القضية الفلسطينية والرافضين لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتعود ملكية المطعم إلى الناشط الأمريكي ذي الأصول العراقية أنس شلال، الذي أسس سلسلة من المطاعم والمقاهي والمكتبات في منطقة العاصمة واشنطن عام 2005، لتصبح مساحة ثقافية تحتضن الفن والثقافة والمجتمع العربي، وليس فقط أماكن لتناول الطعام.

وقال أنس شلال للجزيرة مباشر “لطالما كانت لدي رغبة عميقة في تعزيز الحوار حول القضايا الاجتماعية، وتبادل الثقافات، والمساهمة في تمكين المجتمع، فجاءت فكرة “باص بويز آند بويتس” ليكون ليس مجرد مطعم، بل مركزا ثقافيا يهدف إلى تعزيز الحوار والمشاركة في العروض الثقافية، وقراءات الشعر، والعروض الموسيقية، ومناقشة قضايا العدالة الاجتماعية”.

وشهد المطعم تنظيم العديد من الندوات لتوعية الجمهور الأمريكي بحقيقة الوضع في فلسطين، وخصوصا في قطاع غزة، ودور الإدارة الأمريكية في دعم إسرائيل خلال حربها على القطاع.

“الحاجة لفهم شامل”

وأضاف أنس “بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نظمنا العديد من الندوات والبرامج لتوعية الجمهور بحقيقة الوضع في فلسطين، حيث يفتقر الأمريكيون إلى فهم شامل للوضع في الشرق الأوسط”.

وتابع أنس قائلا “كانت فرصة لتعريف الشعب الأمريكي بحقيقة الدمار الذي حل بغزة، والحديث عن الأسباب التي أدت إلى الهجوم في السابع من أكتوبر، من حصار وعقوبات ضد الفلسطينيين على مدار 75 عاماً، فهذه الحقائق يجب أن يعرفها الشعب الأمريكي”.

وكشف أنس أن المطعم استضاف العديد من المتحدثين البارزين، ومن بينهم النائبة في مجلس النواب الأمريكي كوري بوش، التي تشتهر بمعارضتها للحرب على غزة، والمسؤولة المستقيلة من وزارة الخارجية الأمريكية بسبب مواقفها من الحرب، آنيل شيلين، بالإضافة إلى أكاديميين، وأطباء، وحقوقيين، وكانت هذه الجلسات عادةً ما تجذب حضوراً كبيراً.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة نحو 45 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 107 آلاف جريح، وآلاف المفقودين تحت حطام المباني المدمرة في القطاع.