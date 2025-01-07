اتفاق أردني سوري على تأمين الحدود ومواجهة تهريب المخدرات

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، اتفاق البلدين على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأشار الصفدي إلى أن الاتفاق يشمل أيضًا التعاون على مواجهة خطر عودة تنظيم الدولة، الذي لا يزال يشكل تهديدًا أمنيًّا في المنطقة.

تعهدات سورية بمكافحة تهريب المخدرات

وأكد وزير الخارجية السوري، خلال زيارته لعمّان، أن الإدارة السورية الجديدة ملتزمة بمنع تهريب المخدرات، بما في ذلك الكبتاغون، الذي يُنتج بكميات كبيرة في سوريا ويتم تهريبه إلى دول الخليج عبر الأردن.

وأشار إلى أن الوضع الجديد في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد يضع حدًّا للتهديدات الأمنية للأردن، متعهدًا بالتعاون المكثف مع الأردن على مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة.

ومنذ عام 2023، نفذ الجيش الأردني ضربات جوية استباقية في سوريا، استهدفت منشآت للمسلحين ومتهمين بصلات بتجارة المخدرات، في إطار جهود المملكة لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد أمنها القومي.

العقوبات الأمريكية وتعافي سوريا

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على سوريا، شدد الشيباني على أن التخفيف الأخير من القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا يجب أن يكون خطوة نحو رفع العقوبات كلها. وأوضح أن العقوبات الحالية تمثل عقبة كبيرة أمام تعافي سوريا من الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.

وبدوره، أكد الصفدي استعداد الأردن لتزويد سوريا بالكهرباء بشكل فوري، والعمل على إمدادها بالغاز؛ مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي لدعم استقرار المنطقة.

وأوضح أن الأردن ملتزم بدعم سوريا في جهودها لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب الطويلة التي أثرت في جميع مناحي الحياة فيها.