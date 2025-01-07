الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر ويداهم منازل ويلحق أضرارا بالبنية التحتية في الضفة (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في الضفة الغربية المحتلة، وذكر الهلال الأحمر، أن جيش الاحتلال يمنع طواقمه من الوصول إلى موقع في طمون بعد تلقي بلاغات عن قصف ثان ووقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء “قتل ثلاثة فلسطينيين” ادعى أنهم ينتمون إلى “خلية إرهابية” بعمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن بين الشهداء فتى في الثامنة عشرة من عمره.

تغطية صحفية.. كتائب القســام: نزف الشهـــيد القائد جعفر دبابسة الذي ارتقى في عملية اغتيال فجر اليوم، وتستذكر كتائب القــسام مسيرة شهــيدها القائد الذي كانت له صولات وجولات في مقارعة العدو انطلاقًا من انتــفاضة الأقصى ومرورًا بهبة القدس ووصولًا إلى طـــوفان الأقصى pic.twitter.com/cvXoFhgxkC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025

استهداف بمسيّرة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شابا استشهد اليوم الثلاثاء، في بلدة طمون جنوب طوباس، جراء استهداف مسيّرة تابعة للاحتلال مجموعة من الشبان في البلدة.

ونقلت عن مصادر أمنية، أن شابا (لم تعرف هويته) استشهد جراء استهداف مسيّرة مجموعة من الشبان، وقام الاحتلال باختطاف جثمانه، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة إلى اثنين.

وفي وقت سابق فجر اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات (18 عاما) جراء استهداف الطيران المسيّر لمجموعة من الشبان في طمون، ونُقل إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس.

جيش الاحتلال يعترف بإصابة جندي بجروح خطيرة خلال الاشتباك مع القــيادي في كتائب القـــسام جعفر دبابسة في واد الباذان قرب نابلس فجر اليوم pic.twitter.com/CB2bZ9zHcA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025

اغتيال أسير محرر

وفي بلدة طلوزة القريبة من نابلس، قتلت وحدة خاصة إسرائيلية جعفر أحمد دبابسة (40 عاما) أثناء وجوده أمام منزله، وقال شهود إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة الباذان وأطلقت الرصاص على فلسطيني أمام منزل؛ مما أدى إلى مقتله على الفور، وأوضح الشهود أن الشهيد هو جعفر دبابسة وهو أسير سابق في السجون الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه إن قواته “قضت على إرهابي وصادرت بندقية (إيه كاي 47)” على حد وصفه، وبحسب الجيش “أصيب جندي احتياط بجروح خطيرة ونُقل لتلقّي العلاج”.

حماس تنعى الشهيد

من جانبها نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر الشهيد جعفر أحمد دبابسة (40 عاما) الذي اغتالته قوات الاحتلال في بلدة الباذان شرق نابلس.

وقال البيان “إن عمليات الاغتيال الجبانة والجرائم المتصاعدة بحق شعبنا لن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة، وستبقى شعلة النضال مستمرة وتتناقل بين الأجيال حتى تحرير فلسطين واستعادة حقوقنا المسلوبة”.

مروحية لجيش الاحتلال تنقل قوة من المشاة من طوباس قبل قليل pic.twitter.com/hsd2j2iEDm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025

وأضاف البيان “إننا إذ ننعى الأسير المحرر شهيدنا المجاهد جعفر أحمد دبابسة الذي ارتقى إثر جريمة اغتيال بشعة فجر اليوم الثلاثاء في بلدة الباذان شرق نابلس، لنؤكد أن المقاومة بالضفة مستمرة، لا يوقفها اغتيالات ولا اعتقالات حتى التحرير”.

مصادر محلية: اشتباكات متواصلة بين المــقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة pic.twitter.com/MYoOMIV4DZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025

عدوان على مخيم الفارعة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عدوانها العسكري على مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوبي المدينة، ودفع بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات شرعت في تدمير البنية التحتية، واندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال وسُمعت أصوات تفجيرات.