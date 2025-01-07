الأخبار

الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر ويداهم منازل ويلحق أضرارا بالبنية التحتية في الضفة (فيديو)

مدة الفيديو 02 minutes 18 seconds
7/1/2025-|آخر تحديث: 7/1/202502:49 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في الضفة الغربية المحتلة، وذكر الهلال الأحمر، أن جيش الاحتلال يمنع طواقمه من الوصول إلى موقع في طمون بعد تلقي بلاغات عن قصف ثان ووقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء “قتل ثلاثة فلسطينيين” ادعى أنهم ينتمون إلى “خلية إرهابية” بعمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن بين الشهداء فتى في الثامنة عشرة من عمره.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

استهداف بمسيّرة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شابا استشهد اليوم الثلاثاء، في بلدة طمون جنوب طوباس، جراء استهداف مسيّرة تابعة للاحتلال مجموعة من الشبان في البلدة.

ونقلت عن مصادر أمنية، أن شابا (لم تعرف هويته) استشهد جراء استهداف مسيّرة مجموعة من الشبان، وقام الاحتلال باختطاف جثمانه، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة إلى اثنين.

وفي وقت سابق فجر اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات (18 عاما) جراء استهداف الطيران المسيّر لمجموعة من الشبان في طمون، ونُقل إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس.

اغتيال أسير محرر

وفي بلدة طلوزة القريبة من نابلس، قتلت وحدة خاصة إسرائيلية جعفر أحمد دبابسة (40 عاما) أثناء وجوده أمام منزله، وقال شهود إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة الباذان وأطلقت الرصاص على فلسطيني أمام منزل؛ مما أدى إلى مقتله على الفور، وأوضح الشهود أن الشهيد هو جعفر دبابسة وهو أسير سابق في السجون الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه إن قواته “قضت على إرهابي وصادرت بندقية (إيه كاي 47)” على حد وصفه، وبحسب الجيش “أصيب جندي احتياط بجروح خطيرة ونُقل لتلقّي العلاج”.

حماس تنعى الشهيد

من جانبها نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر الشهيد جعفر أحمد دبابسة (40 عاما) الذي اغتالته قوات الاحتلال في بلدة الباذان شرق نابلس.

وقال البيان “إن عمليات الاغتيال الجبانة والجرائم المتصاعدة بحق شعبنا لن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة، وستبقى شعلة النضال مستمرة وتتناقل بين الأجيال حتى تحرير فلسطين واستعادة حقوقنا المسلوبة”.

وأضاف البيان “إننا إذ ننعى الأسير المحرر شهيدنا المجاهد جعفر أحمد دبابسة الذي ارتقى إثر جريمة اغتيال بشعة فجر اليوم الثلاثاء في بلدة الباذان شرق نابلس، لنؤكد أن المقاومة بالضفة مستمرة، لا يوقفها اغتيالات ولا اعتقالات حتى التحرير”.

عدوان على مخيم الفارعة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عدوانها العسكري على مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوبي المدينة، ودفع بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات شرعت في تدمير البنية التحتية، واندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال وسُمعت أصوات تفجيرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان