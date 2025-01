الأونروا: تخيل أن يموت طفلك أمام عينيك من شدة البرد

“تخيل أنك تمر بهذا الموقف كأمّ أو أب. تشاهد طفلك يموت أمام عينيك من شدة البرد. لا ينبغي أن يحدث هذا في القرن الحادي والعشرين. أن يموت طفلك لمجرد أنه يحتاج إلى بطانية أو ملابس دافئة أو أحذية”.

بهذه الكلمات المؤثرة، بدأت جولييت توما مديرة الاتصالات في مناطق العمليات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء، مقابلة أجريت معها للحديث عن الأوضاع في القطاع المحاصر.

“Imagine going through this as a mother or a father. Watching your child die in front of your eyes from the cold. This shouldn’t happen in the 21st century. Having your child die just because they needed a blanket, warm clothes or shoes.”

Our @JulietteTouma in an interview with… pic.twitter.com/uLCg2LJuP0

— UNRWA (@UNRWA) January 7, 2025