تعذيب وجلد وخوف من الحديث بصوت عال.. سكان الحلفايا يكشفون عن معاناتهم من انتهاكات الدعم السريع (فيديو)

كشفت فتاة سودانية عن تهديد مباشر لها من قبل قوات الدعم السريع عند عودتها مع أسرتها إلى منطقة الحلفايا قبل سيطرة الجيش عليها في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت الفتاة إن عددًا من جنود الدعم السريع طلبوا الزواج منها، وهددوها بأنهم سيقتلونها وأفراد أسرتها إذا رفضت، وأضافت أنها بعد معاناة استطاعت هي وأسرتها إقناع الجنود بالسماح لهم بالذهاب إلى منزلهم.

عودة بعد رحلة نزوح

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر عودة بعض سكان منطقة الحلفايا بمدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة السودانية الخرطوم إلى منازلهم، وذلك عقب سيطرة الجيش عليها أواخر العام المنصرم.

وقال سكان بمنطقة الحلفايا إنهم عانوا من انتهاكات قوات الدعم السريع، إبان سيطرتها على المنطقة، قبل أن يدخلها الجيش أواخر العام.

وقالت مواطنة في حديثها للجزيرة مباشر، إنهم كانوا لا يستطيعون النوم أو الحديث بصوت عال داخل المنزل أو الخروج منه خوفًا من دخول جنود قوات الدعم السريع عليهم، وإنهم اضطروا إلى الخروج متخفين من المنطقة التي كانت تسيطر عليها تلك القوات.

وكشف مواطن آخر عن انتهاكات واسعة خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في المنطقة، شملت التعذيب والجلد وعدم السماح لهم بالخروج.

اتهامات بارتكاب انتهاكات

وتتهم قوات الدعم السريع على نطاق واسع بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في السودان، منذ اندلاع الحرب بينها وبين الجيش السوداني في منتصف إبريل/نيسان عام 2023.

وتأتي على رأس هذه الاتهامات، تُهم بارتكاب جرائم اغتصاب، بحسب ما وثقت الحكومة السودانية ومنظمات مدنية وحقوقية محلية ودولية.

وكان النائب العام السوداني (الفاتح محمد طيفور) رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، قد أعلن عن ارتكاب قوات الدعم السريع “جرائم بشعة” بما فيها جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في مناطق عدة بالسودان.

توثيق حالات اغتصاب

وأوضح النائب العام أن السلطات وثقت أكثر من 960 حالة اغتصاب على أيدي قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى وجود حالات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها.

وقال إن النيابة العامة تلقت أكثر من 31 ألف بلاغ بشأن انتهاكات ارتكبتها الدعم السريع، بما في ذلك إطلاق سراح 19481 نزيلًا من السجون وتجنيدهم في صفوفها.