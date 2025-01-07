القسام تُحيل عددا من آليات الاحتلال إلى حطام في عملية نوعية شمالي غزة (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يوثق عملية استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شرق مفترق الصفطاوي، غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، في إطار عملية “طوفان الأقصى“.

وأظهر الفيديو لحظات تفجير دبابة “ميركافا” عبر عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعتها المقاومة، إلى جانب تفجير عبوة أخرى من نوع “شواظ” في دبابة تابعة لقوة النجدة الإسرائيلية.

وأظهرت اللقطات بقايا إحدى الآليات المستهدفة وسط صيحات التكبير من رجال المقاومة خلال تنفيذ العملية.

وتأتي هذه العملية كجزء من تصعيد مستمر في المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة، حيث تؤكد كتائب القسام استمرارها في التصدي لقوات الاحتلال والرد على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.