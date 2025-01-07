انهيارات طالت سد النهضة.. حقائق أم شائعات؟ عصام حجي يجيب للجزيرة مباشر (فيديو)

نفى الدكتور عصام حجي، الباحث في وكالة ناسا لعلوم الفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أشيع إعلاميًّا عن انهيارات طالت سد النهضة الإثيوبي.

وقال حجي للجزيرة مباشر، الاثنين، إن البراكين التي تنشط بين الحين والآخر لن تتسبب في انهيار السد، لافتًا إلى أنه عندما تُبنى السدود يؤخذ دائما بعين الاعتبار الطبيعة الزلزالية لموقع البناء، وعلى هذا الأساس يجري تصميم السد بمعايير دولية لحمايته من أي هزات متوقعة.

وأضاف حجي أن النشاط الزلزالي في إثيوبيا، وتحديدًا بمنطقة الأخدود الإفريقي العظيم الذي يبعد أكثر من 560 كيلومترًا عن موقع سد النهضة، ما هو إلا صدع جيولوجي نشط منذ أكثر من 25 مليون سنة، مشددًا على أن النشاط الزلزالي في إثيوبيا ليس وليد اللحظة، ومصحوب بالعديد من البراكين التي تنشط بين الحين والآخر بفترات متباعدة تتراوح بين عشرات آلاف السنين.

زلزال تركيا وسوريا

وأوضح الباحث في وكالة ناسا أن الزلازل التي حدثت في تركيا والمغرب في العامين الماضيين لم تتسبب في انهيار السدود القريبة منها رغم قوة الزلازل، لذلك فإن انهيار سد النهضة بسبب الزلازل الحالية احتمال ضعيف.

وانتقد حجي وسائل الإعلام بسبب تهويل موضوع سد النهضة دون وجود أدلة علمية كافية، تحتاج إلى دراسات متعمقة، موضحًا “هذه الأخبار تداعب مشاعر خاطئة للناس التي تتخيل أن العدالة الإلهية لهذه القضية ستكون بانهيار سد النهضة، وهو مفهوم خاطئ”.

مفاوضات سد النهضة

ووصف حجي مثل هذه الشائعات بأنها عملية إلهاء، موضحًا “كل هذا يلهينا عن أسئلة مهمة، وهي ما الذي يدور في المفاوضات منذ 13 عامًا؟ ولماذا لم تحرز تقدمًا؟ وما هي المكاسب المرتقبة؟ وما هي التسويات التي قُدمت؟”.

وأوضح حجي أن الخطر الحقيقي ليس انهيار السد بل الدخول في حالة جفاف مثل التي حدثت في الثمانينيات دون الوصول إلى اتفاق لتشغيل تعاوني بين سد النهضة والسد العالي لحماية مصر من شح المياه خلال تلك الفترة.

التحكيم الدولي

وقال حجي “من الخطأ اعتبار قضية سد النهضة قضية سياسية بحتة، وهذا شائع في وسائل الإعلام، وهذا التصور جعلنا نخوض المفاوضات لمدة 10 سنوات دون حل”، مضيفًا أن الحل العلمي هو جزء من السياسي، الذي يجب أن يتم من قِبل الدولتين ودراسة نهر النيل بشكل جيد وفعال.

وشدَّد على أن المجتمع الدولي لن يدعم أي طرف ليست لديه مادة علمية، موضحًا أن قضية التحكيم الدولية بالأساس هي فكرة سخيفة وساذجة، قائلًا “عندما نحتكم للمباريات النهائية نأتي بحكم غالبًا يكون من أوروبا، لكن الأمر هنا مختلف، فموضوع الحكام الأجانب لا قيمة له لأنها ليست مباراة يجب أن تنتهي بفوز طرف ما، لكنها حياة وأرواح ملايين الناس”.

وانتقد حجي إعطاء الإعلام المصري مساحة لقارئي الفنجان، قائلًا “قبل يومين وعلى مدار 12 دقيقة، تم إتاحة المنبر لقارئة فنجان للحديث عن سد النهضة، وكذلك للفنان المصري محمد رمضان، في أحد أكبر البرامج والأكثر مشاهدة على الإطلاق، لا أذم في هؤلاء ولكن أتمنى إعطاء نصف هذه الفرصة لمن ينشرون أبحاثهم العلمية في أهم المجلات العالمية”.

وأكد ضرورة توعية الشعب بأهمية الحفاظ على المياه وكيفية الاستفادة منها، للحفاظ في المقابل على حياة ملايين الناس.