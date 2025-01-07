بصواريخ نوعية.. سرايا القدس وكتائب الأقصى تقصفان تحشدات الاحتلال في نتساريم (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد توثق قصفًا نفذه مقاتلوها بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى، استهدف تحشدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” وموقع “ملكة” العسكري.

وأظهرت المشاهد استخدام صواريخ من نوع (107) وقذائف الهاون في العملية، التي تأتي ضمن تصعيد المقاومة ضد مواقع الاحتلال وتجمعاته العسكرية في قطاع غزة.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5 آلاف و541 عسكريا إسرائيليا منذ بداية الحرب، بينهم 2501 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره البشرية، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.