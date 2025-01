رئيس وزراء كندا يرد على تهديد ترامب باستخدام الحرب الاقتصادية لجعلها ولاية أمريكية

قال رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إنه “ليس هناك أي أمل في أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة“، وذلك ردا على الدعوات المتكررة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51.

وأضاف ترودو، الذي أعلن استقالته من منصبه أمس الاثنين، في منشور على منصة إكس “يستفيد العمال والمجتمعات في كلا بلدينا من كون كل منهما الشريك التجاري والأمني ​​الأكبر للآخر”.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

