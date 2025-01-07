زلزال مدمّر يهزّ التبت.. عشرات القتلى ودمار واسع يصل إلى نيبال (شاهد)

ضرب زلزال عنيف بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، منطقة التبت في جبال الهيمالايا بجنوب غرب الصين؛ مما أدى إلى مقتل 95 شخصا، إضافة إلى انهيار مبانٍ عديدة.

ووقع الزلزال في كانتون دينغري عند الساعة 9:05 صباحا بالقرب من الحدود مع النيبال.

وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 9 أشخاص قبل أن يتم تحديثها إلى 95 قتيلا. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الهزات الأرضية كانت عنيفة للغاية؛ مما تسبب في أضرار جسيمة للمباني القريبة من مركز الزلزال.

هزات ارتدادية ومخاوف إضافية

وذكرت الهيئة الصينية لرصد الزلازل، أن الزلزال تبعته هزات ارتدادية متعددة، أعنفها بلغت قوتها 4.4 درجات. وأكدت السلطات المحلية أنها تجري عمليات تقييم لتداعيات الزلزال في جميع البلديات المتضررة.

وشعر سكان العاصمة النيبالية كاتماندو، الواقعة على بعد أكثر من 200 كيلومتر من مركز الزلزال، بهزات أرضية قوية. كما اهتزت العديد من المباني في المناطق النيبالية الحدودية مع الصين، لكن المسؤولين المحليين لم يسجلوا أضرارًا حتى الآن.

ويقع كانتون دينغري في منطقة نائية بإقليم التبت على ارتفاعات شاهقة ويبلغ عدد سكانه حوالي 62 ألف نسمة، بالقرب من الجانب الصيني لجبل إيفرست. وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة من المنطقة منازل متضررة وعناصر إنقاذ يهرعون لتقديم المساعدة.

تاريخ زلزالي حافل

وتُعد النيبال وجنوب غرب الصين مناطق عرضة للزلازل المتكررة بسبب وقوعها على صدع جيولوجي رئيسي تشكّلت منه جبال الهيمالايا. وفي عام 2015، تسبب زلزال بقوة 7.8 درجات في مقتل حوالي 9 آلاف شخص وتدمير أكثر من نصف مليون منزل في النيبال.

ووفقًا لمركز رصد الزلازل الصيني، يُعد زلزال الثلاثاء الأقوى في دائرة قطرها 200 كيلومتر منذ 5 سنوات، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز إجراءات السلامة والاستعداد للكوارث في هذه المنطقة النشطة زلزاليًّا.