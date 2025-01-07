شاهد: مطار دمشق يستأنف الرحلات الدولية بعد توقف دام شهرًا

استأنف مطار دمشق الدولي تشغيل الرحلات الجوية من العاصمة السورية وإليها، بعد توقف استمر منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد الشهر الماضي.

وأكدت هيئة الطيران المدني السورية أن المطار أصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات الدولية مجددًا، بعد إجراء عمليات صيانة وتفقد شاملة للبنية التحتية والتأكد من جاهزية المرافق.

ومن جانبها أعلنت وكالة الأنباء السورية عن إقلاع أول طائرة سورية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد التحرير وعودة حركة الطيران المدني.

وذكرت الوكالة أن الطائرة تحمل على متنها 145 مسافراً سوريا، في رحلة تعكس استعادة سوريا لعلاقاتها مع العالم الخارجي وتفعيل دور النقل الجوي في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز التعاون الإقليمي.

أولى الرحلات الدولية

وأفاد المسؤولون بالمطار، لمراسل الجزيرة مباشر، بأن أول رحلة غادرت المطار الساعة العاشرة صباحا باتجاه الشارقة عبر الخطوط الجوية السورية، كما ستنطلق رحلة أخرى عبر الخطوط القطرية عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

وذكر المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال صيانة المرافق وتعزيز الإجراءات الأمنية؛ مما جعل المطار جاهزًا لاستقبال الرحلات الدولية وإعادة ربط سوريا بالعالم.

تفاؤل وفرحة بين المسافرين

ورصدت الجزيرة مباشر، فرحة المسافرين داخل قاعات الانتظار بالمطار، حيث عبّر الركاب عن سعادتهم الكبيرة باستئناف حركة الطيران الدولي، معتبرين ذلك بادرة أمل جديدة لتحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا.

وقال أحد المسؤولين “نشهد اليوم نقطة تحول كبيرة مع استئناف الرحلات، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لعودة الازدهار إلى البلاد. وندعو جميع المغتربين للعودة وزيارة وطنهم”.

وتمكنت فرق المطار من تجهيز الطائرات وتحميل الأمتعة بشكل سلس، مع الحرص على تقديم خدمات مريحة للمسافرين، ويعمل الكادر الإداري بجهود مكثفة لتلبية متطلبات التشغيل الجديد، بما في ذلك تأمين السلامة العامة وجاهزية المرافق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.