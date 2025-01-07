17 شهيدا بينهم 8 أطفال جراء غارات إسرائيلية على خان يونس (فيديو)

أسفرت خمس غارات إسرائيلية، الثلاثاء، عن استشهاد 17 شخصا بينهم 8 أطفال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر.

وأوضح المراسل أن الغارات الخمس طالت منزلين، وخيمتين للنازحين في منطقة المواصي المصنفة إسرائيليا بأنها “آمنة”، وسيارة مدنية في محافظة خان يونس.

بدوره، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي كثف هجماته على المواطنين، مستهدفًا المباني السكنية في جنوب القطاع.

وقال إنه تم انتشال عدد من الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي لمنزل قرب سوق السيارات في منطقة قيزان رشوان.

ورغم تصنيف الجيش الإسرائيلي منطقة المواصي في خان يونس بأنها “آمنة”، فإن قوات الاحتلال تواصل بشكل دوري شن هجماتها على المنطقة، مما تسبب في مجازر أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء.

وتمتد منطقة المواصي على طول 12 كيلومترا من ساحل البحر المتوسط من غرب مدينة رفح إلى غرب مدينة دير البلح (وسط) وغرب مدينة خان يونس (جنوب)، وتشهد نزوحا وسط أوضاع إنسانية متدهورة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن أكثر من 155 ألف شهيد ومصاب معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.