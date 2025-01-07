مجلس الوزراء اللبناني يقرر ترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء ترحيل الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأُوقِف القرضاوي عند وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدًا من سوريا في 29 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان المدعي العام التمييزي قد أبلغ محامي القرضاوي بوجود حكم غيابي ضده في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو صوّره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي بالعاصمة السورية دمشق.

منظمة العفو الدولية: على السلطات اللبنانية رفض طلبي تسليم الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي الصادرين عن السلطات في #مصر و #الإمارات#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YOY7K0KJPG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 7, 2025

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية إنه “يجب على السلطات اللبنانية أن ترفض على وجه السرعة طلبَي تسليم عبد الرحمن القرضاوي الصادرَين عن السلطات المصرية والإماراتية”.

وشددت المنظمة في بيان على أن “تسليمه قسرًا إلى بلد يُرجَّح أن يواجه فيه الاضطهاد سيشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي”.

وعبد الرحمن يوسف هو شاعر وكاتب مصري، وُلد عام 1970 في مصر، وهو ابن الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ويحمل عبد الرحمن الجنسيتين المصرية والتركية، ويعيش ويعمل في تركيا.