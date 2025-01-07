مقتل ضابط وجندي إسرائيليَّين وإصابة آخرَين في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل اثنين من أفراده وإصابة آخرَين بجروح خطرة خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان له أن النقيب إيتان شكنازي، نائب قائد سريّة في لواء “ناحال”، قُتل في المواجهات مع المقاومة الفلسطينية.

وأضاف البيان أن جنديًّا آخر قُتل في الحادث نفسه، دون الكشف عن هويته، مشيرًا إلى إبلاغ عائلته، وإعلان اسمه لاحقًا.

وأوضح الناطق العسكري أن جنديين آخرين من الكتيبة 932 التابعة للواء “ناحال” أصيبا بجروح خطرة، ونُقلا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الخسائر في صفوف جيش الاحتلال وسط استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على شمال قطاع غزة، التي دخلت يومها الـ95 على التوالي، في ظل مقاومة فلسطينية شرسة.

ومنذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي الأخير لشمالي قطاع غزة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل أكثر من 40 ضابطًا وجنديًّا وأصيب العشرات، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

يُذكر أن لواء “ناحال” يُعَد من ألوية النخبة في جيش الاحتلال، ويشارك بشكل مكثف في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.