“أنا تبهدلت يا جماعة”.. شهادة للطبيب حسام أبو صفية من داخل سدي تيمان ينقلها أسيران محرران (شاهد)

مع إعلان خبر وفاة والدة الطبيب حسام أبو صفية، والذي هز مواقع التواصل الاجتماعي، التقت الجزيرة مباشر أسيرين محررين خرجا من سجن سدي تيمان التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما التقيا أبو صفية قبل خروجهما، وكشفا الكثير عما عاناه داخل المعتقل.

الأسير المحرر محمد الرملاوي، الذي التقى أبو صفية داخل السجن قبل الإفراج عنه، قال إنه تفاجأ بلقاء أبو صفية قبل يومين من خروجه موضحًا: “قبل ما أطلع من السجن بيومين، تفاجأنا بدخول الطبيب أبو صفية للزنزانة اللي إحنا فيها، وكانت الساعة متأخرة من الليلة، وصُعقت لما شفته لأنه ساعدني كثيرًا قبل هيك في مستشفى كمال عدوان، وبكينا قهرًا على حاله، لأنه يعتبر قامة وطنية”.

ووفق ما نقل على لسان الدكتور حسام، فإن الطبيب أبو صفية أخبره بتعرضه لسوء معاملة وانتهاكات من قِبل جيش الاحتلال أثناء اعتقاله “لما قعدنا مع الدكتور، أول كلمة حكالنا إياها، أنا والله تبهدلت يا جماعة، والجيش لما أخدني بهدلني”.

اللحظات الأخيرة قبل الاعتقال

كما أوضح الرملاوي أن الدكتور قد روى لهم ما حدث له بمستشفى كمال عدوان في اللحظات الأخيرة قبل اعتقاله “حكى لنا إنه قبل ما يعتقلوه قتلوا خمسة من الكادر الطبي في المستشفى قدامه، وصار يبكي ويحكي إن الجيش حرقوا المستشفى قدام عينه، ولما اعتقلوه تعرض للضرب والإهانة”.

وأشار محمد إلى أن أبو صفية عانى نفسيًا وصحيًا من الاعتقال، كما أن الحديث الإسرائيلي عن عدم وجوده في سجن سدي تيمان غير صحيح، مؤكدًا أنه قضى معه يومين كاملين قبل الإفراج عنه.

وتابع “أعطاني الدكتور حسام رقم زوجته وطلب مني أن أبلغ عائلته أنه بالسجن وأنه عايش، ولكنه يطالب بالتدخل العاجل للجهات المختصة، للإفراج عنه”.

“يعيش تحت ضغط كبير”

بدوره، قال مصطفى حسونة، أسير محرر حديثًا من سجن سدي تيمان “التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي مع أبو صفية كانت مرتبطة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة”، مضيفًا أن الدكتور أكد للاحتلال أنه بحكم تخصصه كطبيب أطفال لا يملك أي معلومات عن الأسرى الإسرائيليين، وأنه لم يلتق أحدًا منهم، مشيرًا إلى أن أبو صفية يعيش حاليًا تحت ضغط كبير من الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل أبو صفية نهاية الشهر الماضي من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، ونفى الاحتلال بعدها وجوده داخل معتقلاته.