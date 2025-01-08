البرهان يعتزم تعديل الوثيقة الدستورية لمنح حصة للمرأة في مجلس السيادة والحكومة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إن صمود الشعب “أفشل حملة مخطَّطا لها ومرسومة لإبادته وتطهيره، وتغيير ديمغرافيته وثقافته، وتدمير البنية التحتية للبلاد”.

وأضاف البرهان أمام تجمُّع نسائي في أم درمان أن هناك “تعديلات في الوثيقة الدستورية لتخصيص نسب للنساء في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وهياكل الحكومة”، مشيرا إلى أن المرأة السودانية بصمودها وحفاظها على بيتها وأسرتها تستحق مثل هذا التمثيل في مختلف المؤسسات.

وطالب الإعلاميين بإبراز دور المرأة السودانية في الحرب، سواء بالمشاركة في المعارك أو العمل التطوعي.

وأكد البرهان في كلمته أن “نهاية التمرد قد أوشكت، وإنه إلى زوال”.

واندلعت الاشتباكات، في منتصف إبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأسفرت الحرب عن مقتل آلاف السودانيين ونزوح أكثر من ثمانية ملايين داخليا، مما جعل البلاد مسرحا لأكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 30 مليون سوداني، أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد 20 شهرا من الحرب.