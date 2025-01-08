الحرس الثوري الإيراني: جاهزون لرد صلب وحاسم على أي تهديد لحدودنا

أكد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور أن أي تهديد أو اعتداء على حدود إيران سيُقابل برد صلب وحاسم من قبل القوات المسلحة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء، خلال مناورات “الرسول الأعظم 19” التي تُجرى في غرب البلاد.

وأشار العميد باكبور إلى أن المناورات تهدف لتعزيز الجهوزية الأمنية والدفاعية، موضحا أن المرحلة الأمنية بدأت بالفعل في المناطق الغربية، لا سيما مرتفعات “كله بمو” القريبة من محافظة ديالى العراقية، التي كانت بؤرة لنشاط “الجماعات الإرهابية” على حد وصفه. وأعلن أنه قريبا ستنطلق المرحلة الدفاعية من المناورات في جنوب إيران.

“أمن الحدود أولوية قصوى”

وأضاف باكبور أن هذه التدريبات تأتي ضمن البرنامج السنوي للقوات المسلحة، وتهدف إلى رفع القدرات القتالية وتعزيز القدرة على رصد التهديدات ومواجهتها، مشيرا إلى حادثة عام 2017، عندما تم القضاء على مجموعة مكونة من 21 مقاتلا بتنظيم الدولة حاولت التسلل عبر مرتفعات “بمو” إلى الأراضي الإيرانية.

وأكد العميد باكبور أن أمن الحدود يمثل أولوية قصوى للحرس الثوري، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي تهديدات محتملة.