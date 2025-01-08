الضفة الغربية.. طائرة مسيّرة إسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين بينهم طفلان وقوات الاحتلال تختطف الجثامين (فيديو)

استشهد طفلان وشاب، اليوم الأربعاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، على موقع في بلدة طمون جنوب شرقي طوباس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الشهداء هم رضا علي أحمد بشارات (9 أعوام)، وحمزة عمار أحمد بشارات (10 أعوام)، وآدم خير الدين أحمد بشارات (23 عامًا)، مؤكدة أن قوات الاحتلال قامت باختطاف جثامينهم. ووقع القصف في منطقة سكنية، حيث استُهدف المواطنون بالقرب من منازلهم.

ومن جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت بلدة طمون شمالي الضفة الغربية بقصف جوي، مما أدى إلى “القضاء على ثلاثة مسلحين”، وأشار جيش الاحتلال إلى أن العملية جاءت في إطار ما وصفه بـ”ملاحقة عناصر متورطة في أنشطة تهدد الأمن”.

اقتحام ومداهمات

وفي وقت سابق من صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون ونشرت قناصة ومشاة في أنحاء متفرقة، كما حاصرت منزلين وداهمت عددًا من المنازل. وشهدت مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالي المدينة اقتحامات مشابهة، حيث اعتقلت القوات ثلاثة مواطنين بعد مداهمة منازلهم.

ويأتي هذا الهجوم بعد استشهاد الشابين عبد الرحمن بني عودة (24 عامًا) وسليمان مصطفى قطيشات (18 عامًا) في قصف مماثل بالطائرات المسيرة، أمس الثلاثاء.

وباستشهاد المواطنين الثلاثة اليوم، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 843 شهيدًا، بينهم 175 طفلًا.