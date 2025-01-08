نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقاطع فيديو يوثق اشتباكات مباشرة بين مقاتليها وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها القسام، تفاصيل عمليات نوعية تضمنت استهدافاً مباشراً والاستيلاء على عدد من طائرات الاحتلال المسيرة.

وفي إحدى اللقطات، يظهر استهداف دبابة “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105″، حيث تصاعد الدخان من الدبابة المستهدفة بعد إصابتها بشكل مباشر.

كما تضمنت المشاهد مقاطع أخرى توثق كميناً محكماً في منطقة الصفطاوي، حيث تم استهداف منزل تتحصن به قوات الاحتلال بقذيفة “105” مضادة للأفراد.

الاستيلاء على طائرات مسيرة

وعرضت القسام لقطات تُظهر لحظة استيلاء مقاتليها على عدد من الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال في منطقة جباليا، كما تم استعراض مقاطع فيديو مأخوذة من تسجيلات هذه الطائرات أثناء قيامها بجمع المعلومات من شمال القطاع. وشملت المشاهد صوراً نادرة من داخل مواقع الاحتلال التي استهدفتها المقاومة.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العمليات تأتي في إطار التصدي المباشر للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأنها تعكس جاهزية المقاومة للرد على أي توغل أو عدوان يستهدف أراضي القطاع.