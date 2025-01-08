ترامب يهدد أعضاء الناتو مجددا: سأنسحب من الحلف في هذه الحالة

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى رفع نسبة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من إجمالي ناتجهم المحلي، واتهمهم بعدم دفع نصيبهم العادل لحماية الولايات المتحدة لهم.

وقال ترامب للصحفيين “يمكنهم جميعاً تحمّل الكلفة، لكن يجب أن تكون النسبة 5% وليس 2%”.

ولطالما شكك ترامب بفعالية الناتو الذي يعدّ العمود الفقري لأمن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وكرر تهديده بالانسحاب من الحلف ما لم يلتزم الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي. وأوضح في مقابلة أنه سيظل في الناتو “إذا كانوا يدفعون فواتيرهم ويتعاملون معنا بشكل منصف”.

رفع الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي

وفي عام 2023، حددت دول الناتو حدّا أدنى للإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت الحلف لتعزيز أمن جناحه الشرقي وزيادة هذا الإنفاق.

وأكد الأمين العام للناتو مارك روته، الحاجة إلى تجاوز نسبة 2%، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية ليست مستعدة لمواجهة تهديدات مثل الحرب مع روسيا.

انتقادات لسياسات بايدن

وهاجم ترامب الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته جو بايدن، واتهمه بتمهيد الطريق للغزو الروسي لأوكرانيا بسبب دعمه لانضمام أوكرانيا إلى الناتو. وقال ترامب “في لحظة ما، قال بايدن إنه ينبغي أن يكونوا قادرين على الانضمام إلى الناتو. روسيا شعرت بتهديد مباشر”.

ووعدت دول الناتو منذ عام 2008 بأن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف يوما ما، لكن الولايات المتحدة وألمانيا كانت تتحفظان خشية تصعيد الصراع مع روسيا.

وتعهد ترامب بالتوسط لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسرعة، ما أثار تساؤلات حول استمرارية المساعدات العسكرية لكييف. وقال ترامب “الحرب ما كان ينبغي أن تبدأ أبدا، ولو كنت رئيسا لما وقعت”.