شاهد: الآلاف يشيعون الشيخ سارية الرفاعي من الجامع الأموي في دمشق

شيّع الآلاف من السوريين، اليوم الأربعاء، جثمان الداعية الشيخ سارية عبد الكريم الرفاعي من الجامع الأموي بدمشق، بعد وفاته يوم الاثنين الماضي في مدينة إسطنبول التركية عن عمر ناهز 77 عاما.

وأظهرت صور ومقاطع “فيديو” نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا غفيرة شاركت في مراسم تشييع الشيخ الرفاعي من الجامع الأموي إلى مثواه الأخير.

وكان في مقدمة مشيعي الرفاعي في المسجد الأموي بدمشق رئيس الحكومة الانتقالية السورية محمد البشير.

ويعد الشيخ سارية الرفاعي أحد أبرز علماء دمشق، وهو شقيق الشيخ أسامة الرفاعي مفتي الجمهورية العربية السورية، وكان الراحل من الشخصيات البارزة في الحراك السلمي المعارض لنظام بشار الأسد، إضافة إلى إسهاماته العلمية والدعوية ومشاركته في العمل الإنساني والخيري.

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وتوفي الشيخ الرفاعي بعد صراع مع المرض في مدينة إسطنبول، حيث كان يقيم منذ سنوات بعد خروجه من سوريا إثر اندلاع الثورة عام 2011.

رئيس الحكومة محمد البشير في مقدمة مشيعي الشيخ سارية الرفاعي في المسجد الأموي بدمشق pic.twitter.com/oQZ640VlEM — تمام أبو الخير (@RevTamam) January 8, 2025

كما أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشيخ الرفاعي، الثلاثاء، في جامع الفاتح بإسطنبول.

وشارك في الجنازة النائب بالبرلمان التركي حسن توران الذي ألقى كلمة أشاد فيها بالراحل، ونقل تعازي الرئيس رجب طيب أردوغان لعائلته، والداعية التركي الشهير أحمد أونلو المعروف بالشيخ (جوبه لي أحمد)، وأبناء العالم الراحل.