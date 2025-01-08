لحظات تحت الأنقاض.. فلسطيني يكشف تفاصيل استهداف عائلة وشاح في مخيم البريج (شاهد)

رصدت الجزيرة مباشر، حجم الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال منزل عائلة وشاح في مخيم البريج، جنوبي مدينة غزة، الليلة الماضية.

ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل في الموقع، حيث أفاد الدفاع المدني بوجود 7 شهداء تحت الأنقاض، فيما تواجه الفرق صعوبة بسبب حجم الدمار الهائل.

ضابط إسعاف يروي مأساة القصف

ويروي حسن جبر، ضابط الإسعاف في الدفاع المدني والذي أصيب جراء القصف الإسرائيلي على غزة، تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها مع أسرته ليلة استهداف منزل جيرانه، عائلة وشاح، في مخيم البريج.

وقال جبر في شهادته، للجزيرة مباشر “حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلًا، كنت مستلقيًا مع زوجتي وأطفالي في المنزل. فجأة، سمعت صوت الصاروخ وهو ينزل وانفجارًا مدويًا. في لحظة، وجدنا الردم والكتل الإسمنتية فوق رؤوسنا. كنت أتمسك بالحياة بصعوبة، حملت أطفالي وخرجنا من بين الأنقاض، وزوجتي أصيبت في كتفها وأنا حصلت على غرزتين في رأسي”.

وأضاف “الحمد لله، أطفالي بخير، لكن منزلنا دُمّر بالكامل. كنا نعيش في أمان الله، ناس عاديين، مواطنين بسطاء، وفجأة دون أي مقدمات تم استهدافنا. جيراني، عائلة وشاح، استشهد منهم 7 أشخاص، بينهم أطفال. لا يزال هناك 5 أو 6 أشخاص تحت الأنقاض”.

قصف إسرائيلي يستهدف منزلا بحي الشيخ رضوان

ومن ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة كلاب، فجر اليوم الأربعاء، في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأشار المراسل إلى أن طواقم الإنقاذ عملت لساعات طويلة لانتشال الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض، حيث تسبب القصف في دمار واسع للمنزل والمنازل المجاورة.

وتشهد غزة تصعيدًا مستمرًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مع ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى يوميًا، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإخلاء المواقع المستهدفة وإنقاذ من تبقى تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا.