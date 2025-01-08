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لندن.. إغلاق شوارع رئيسة وإخلاء مبان إثر الاشتباه بمركبة (فيديو)

صورة من مكان الحادثة في لندن (مواقع التواصل)
8/1/2025-|آخر تحديث: 8/1/202507:49 PM (توقيت مكة)

أغلقت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، عددا من الشوارع الرئيسة وسط العاصمة لندن، إثر الاشتباه بمركبة في المنطقة.

وذكرت الشرطة في بيان أنها أغلقت الطرق في محيط شارعي ريجنت ونيو بيرلينغتون، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ بشأن مركبة مشبوهة.

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وأضافت “قواتنا نفذت عددا من التفجيرات المتحكم فيها كإجراء احترازي في لندن”.

وأفاد شهود عيان لصحيفة “الغارديان” البريطانية، بأن عملية إخلاء للمكاتب والمباني المجاورة بدأت حوالي الساعة 12:50 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وذكرت الشرطة أنها نفّذت عددًا من الإجراءات الاحترازية في الموقع لضمان سلامة الجميع.

وأدى الحادث إلى تحويل مسارات حافلات في المنطقة، ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.

المصدر : وكالات

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