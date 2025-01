لندن.. إغلاق شوارع رئيسة وإخلاء مبان إثر الاشتباه بمركبة (فيديو)

أغلقت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، عددا من الشوارع الرئيسة وسط العاصمة لندن، إثر الاشتباه بمركبة في المنطقة.

وذكرت الشرطة في بيان أنها أغلقت الطرق في محيط شارعي ريجنت ونيو بيرلينغتون، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ بشأن مركبة مشبوهة.

وأضافت “قواتنا نفذت عددا من التفجيرات المتحكم فيها كإجراء احترازي في لندن”.

What’s happening on regent street at the moment ? pic.twitter.com/uC8miJNFtZ

— Bon (@bonnar_fulton) January 8, 2025