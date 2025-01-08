مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط في معارك شمال غزة

قُتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب ضابط بجروح خطرة، الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابتهم في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأوضح بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد القتيلين هو الرقيب ماتيتياهو يعقوب بيريل البالغ من العمر 22 عامًا، وهو من سكان مستوطنة بيت إيل، وأضاف البيان أن بيريل كان يخدم كجندي في الكتيبة المدرعة 46 التابعة للواء 401 المعروف باسم “الممرات الحديدية”.

أما القتيل الثاني، فهو الرقيب كاناو كاسا البالغ من العمر 22 عامًا أيضًا، وهو من مدينة بيت شيمش، وذكر البيان أن كاسا كان يخدم في الوحدة العسكرية نفسها مع بيريل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن كلا الجنديين سقطا خلال القتال في شمال قطاع غزة.

كما كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي ثالث في الحادث نفسه، مؤكدًا أنه تم إبلاغ عائلته بذلك، إلا أن اسم هذا الجندي لم يُصرح به للنشر بعد، على أن يتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

كما كشف الجيش الإسرائيلي أن ضابطًا في الكتيبة المدرعة 46 التابعة للواء 401 “الممرات الحديدية” قد أصيب بجروح وصفت بالخطرة خلال الحادث نفسه، وقد تم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم، كما تم إبلاغ عائلته بحالته.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن دبابة كانوا يستقلونها استُدرجت إلى كمين وصعدت على عبوات ناسفة في منطقة مفخخة في بلدة بيت حانون ما أسفر عن انفجار هائل أدى إلى مقتل الجنود الثلاثة وإصابة الرابع.

وبمقتل الجنود الثلاثة، ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية اجتياحه الأخير لشمالي قطاع غزة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى 46 ضابطا وجنديا من بينهم 6 سقطوا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وإجمالا، بلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 830 ضابطا وجنديا من بينهم 395 منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات الجيش المنشورة على موقعه.