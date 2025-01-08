وفاة مريض وكارثة وشيكة.. صحة غزة تحذر من توقف مستشفيات عن العمل بسبب نقص الوقود (فيديو)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من كارثة إنسانية وشيكة تهدد القطاع الصحي في غزة جراء انعدام الوقود، وتوقف تقديم الخدمات الصحية في بعض أقسام المستشفى جراء نفاد الوقود.

وقالت وزارة الصحة في غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بشأن أزمة الوقود وتداعياتها على المرضى، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حرمان القطاع الصحي من الوقود.

وكررت وزارة الصحة في غزة، مناشدتها العاجلة بالتدخل الفوري والضغط من أجل توفير الوقود لضمان استمرار عمل القطاع الصحي في القطاع.

وقالت “إن لم يتم إدخال الوقود خلال ساعات إلى مستشفى ناصر بخان يونس فالمستشفى سيتوقف عن العمل”.

أول حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وفاة أول حالة مصابة بالفشل الكلوي بمستشفى ناصر الطبي بخان يونس بعد توقف الأجهزة الطبية الكهربائية جراء نقص الوقود.

وأعلن مجمع ناصر الطبي الحكومي جنوب قطاع غزة، الأربعاء، توقف تقديم الخدمات الصحية في بعض أقسام المستشفى جراء نفاد الوقود، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة والحصار على غزة.

وحذر المجمع الذي يقدم خدماته لما يزيد على مليون فلسطيني معظمهم نازحون، في بيان من كارثة صحية تهدد حياة المرضى داخل المستشفى جراء توقف تقديم الخدمة الصحية.

أزمة حادة في الوقود

وقال “في ظل أزمة نفاد الوقود في مجمع ناصر الطبي نؤكد على توقف كامل مولدات المجمع وما يعمل الآن فقط هو مولد صغير، وكذلك توقف كامل الخدمة الصحية المقدمة في المجمع ما عدا الأقسام الحرجة وهي أقسام العناية المركزة والعمليات الطارئة والكلية الصناعية ومحطة الأكسجين وإنارة قسم الطوارئ”.

وأوضح البيان أن كمية الوقود الموجودة في المجمع تكفي لتشغيل المولد الصغير لـ3 ساعات فقط، وأشار إلى حاجة المجمع لنحو 5 آلاف و500 لتر من الوقود يوميا لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية، مناشدا الجهات الدولية التدخل لإدخال الوقود للمستشفيات.

شح الأدوية

ومجمع ناصر هو المستشفى المركزي الذي يقدم خدماته لجنوب قطاع غزة خاصة مدينتي رفح وخان يونس، إلى جانب “غزة الأوروبي” و”الأمل” وعدد من المشافي الميدانية التي تم إنشاؤها على مدى أشهر الحرب الإسرائيلية.

وتعاني المستشفيات من شح شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع ومنعها دخول المساعدات إلا كميات شحيحة منها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أخرج الجيش الإسرائيلي 34 مستشفى و80 مركزا و162 مؤسسة صحية عن الخدمة فيما دمر 136 سيارة إسعاف، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.