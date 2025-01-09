أمريكا.. حرائق تحاصر لوس أنجليس وتدمر مئات المنازل (فيديو)

حاصرت حرائق الغابات المستعرة مدينة لوس أنجليس الأمريكية، وأدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، ودمرت مئات المنازل، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه، ودفعت إلى إصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص بإخلاء منازلهم.

وأعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس جو بايدن ألغى رحلة كان مقررا أن يقوم بها إلى إيطاليا من 9 حتى 12 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك بهدف التركيز على جهود مكافحة الحرائق الهائلة المستعرة في محيط لوس أنجليس.

وأمرت السلطات الأمريكية ليلة الخميس، سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود.

وقالت مديرية الإطفاء في لوس إنجليس “تهديد فوري للحياة.. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن.. المنطقة محظورة قانونا أمام العامّة”، وأرفقت هذا الأمر بخريطة تظهر فيها أقساما من حيّ السينما الشهير.

الرياح العاتية تعرقل المكافحة

وتعرقل الرياح العاتية والجافة جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها منذ أن بدأت يوم الثلاثاء، وقالت مسؤولة الإطفاء إن حريقا جديدا اندلع في منطقة هوليوود هيلز مساء الأربعاء؛ مما أدى إلى المزيد من عمليات الإجلاء ورفع عدد حرائق الغابات المشتعلة في المنطقة.

ويقول مسؤولون إنه لم يتم تحقيق أي نسبة احتواء لجميع هذه الحرائق، في وقت انقطعت فيه الكهرباء عن نحو مليون منزل وشركة في مقاطعة لوس أنجليس، وتقرر إغلاق المدارس في المقاطعة.

وإضافة إلى حريقين كبيرين، اندلعت 4 حرائق أصغر في المقاطعة؛ مما أدى إلى استنزاف موارد مكافحة الحرائق التي كانت قد استنفدت بالفعل.

بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا

وفي البيت الأبيض، ألغى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن رحلة كانت مقررة لإيطاليا، وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الرئيس جو بايدن ألغى رحلته المقررة لإيطاليا بهدف التركيز على جهود مكافحة الحرائق الهائلة المستعرة في محيط لوس أنجليس.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ الرئيس اتّخذ هذا القرار “بعد عودته هذا المساء من لوس أنجليس حيث التقى في وقت سابق اليوم بعناصر الشرطة والإطفاء وموظفي الطوارئ”.

وأتى قرار بايدن بعد أن أعلنت السلطات في لوس أنجليس أنّ 5 أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم بحرائق غابات ضخمة اندلعت عند مشارف المدينة الكبرى ولا تزال خارج السيطرة وتتمدّد بسرعة، محذّرة من أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

تدمير مئات المنازل

وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أجّجتها رياح عاتية على أكثر من 1500 مبنى وأرغمت أكثر من 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم.

ومساء الأربعاء، أمرت السلطات سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود الشهيرة.

ويأتي اندلاع الحرائق في وقت حساس بشكل خاص لمنطقة جنوب كاليفورنيا التي لم تشهد هطل أمطار غزيرة منذ بداية الموسم في أكتوبر/تشرين الأول.

ويقول العلماء إن الحرائق، التي اندلعت في غير التوقيت المعتاد لحرائق الغابات، تمثل أحدث الظواهر الجوية المتطرفة التي من المرجح أن تتفاقم بصورة أكبر مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالعالم في العقود القادمة.