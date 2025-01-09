السودان.. الدعم السريع يتهم الجيش بتصفية أحد المنتسبين إليه والجيش يعلن القبض على المجموعة

اتهمت قوات الدعم السريع، عناصر من الجيش السوداني بتصفية جسدية لشاب بوابل من النيران، واصفة الحادثة بـ”العبثية التي تتنافى مع الأعراف السودانية والفطرة الإنسانية السّوية” وفقًا لبيان صادر عنها.

وقالت قوات الدعم السريع إنها تدين محتوى فيديو صادم تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عناصر من الجيش ينفذون ما وصفته بأنه جريمة نكراء.

وأضافت “ذلك باقتياد شاب أعزل وضربه بطريقة همجية قبل إطلاق اثنين من المسلحين وابلا من الأعيرة النارية عليه” حسب نص البيان الصادر عن الدعم السريع.

إعلان القبض على المجموعة

من جانبه، أعلن الجيش السوداني في بيان اليوم الخميس، القبض على مجموعة من أفراده “قاموا بتصفية أحد الأشخاص بتهمة انتمائه لقوات الدعم السريع”.

وقال الجيش السوداني في بيانه “إن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لأحد المتمردين”، جرى القبض عليه وقتله أحد جنود.

وأعلن الجيش في بيانه، القبض على الجنود الذين ارتكبوا “هذا الجرم” لمحاكمتهم طبقًا لقانون القوات المسلحة، وقال إن هذا السلوك “مستهجن ويمثل تجاوزًا فرديًّا ترفضه أخلاقيات وقيم الدين والقانون وأعراف القوات المسلحة”.

“التقيد بالقانون الدولي الإنساني”

وأكد الجيش السوداني حرصه التام والصارم على التقيد بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك وعدم مجاراة جنوده لتصرفات ما وصفه بـ”المليشيا”، مشددًا على محاسبة كل من يتجاوز حدود القانون من أفراده بلا هوادة، وفقًا للبيان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.