تشييع جيمي كارتر بحضور بايدن وترامب وأوباما وبوش وكلينتون (فيديو)

شهدت كاتدرائية واشنطن الوطنية، اليوم الخميس، مراسم تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وسط حضور حاشد ضم مئات المعزين، بينهم الرؤساء الأمريكيون الخمسة الأحياء.

وبدأت المراسم بحمل النعش الملفوف بالعلم الأمريكي إلى داخل الكاتدرائية، بعد أن ظل جثمان كارتر مسجى في مبنى الكابيتول لمدة يومين، حيث قدّم عشرات الآلاف من الأمريكيين واجب العزاء.

وألقى الرئيس الحالي جو بايدن كلمة تأبينية في حق الرئيس الـ39 للولايات المتحدة، الذي توفي في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن عمر ناهز 100 عام، كما حضر الرئيس المنتخب دونالد ترامب المراسم، قبل أن يعاد نقل جثمان كارتر إلى ولاية جورجيا مسقط رأسه.

وشوهد ترامب وهو يصافح نائبه السابق مايك بنس، رغم الخلافات التي نشبت بينهما إثر رفض بنس المشاركة في محاولات ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020، وجلس ترامب إلى جانب الرئيس السابق باراك أوباما، فيما جلس الرئيسان السابقان جورج بوش الابن وبيل كلينتون مع زوجتيهما في الصف نفسه.

وحضر المراسم أيضًا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، إضافة إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الحالي، كما شوهد نائبا الرئيس السابقان آل غور ومايك بنس جالسين جنبًا إلى جنب.

يُذكر أن كارتر، الذي تولى الرئاسة من 1977 إلى 1981، حاز على جائزة نوبل للسلام عام 2002، وقد لعب دورًا محوريًا في التفاوض على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وبعد انتهاء مراسم التأبين الرسمية، سيُنقل جثمان كارتر إلى مسقط رأسه في بلدة بلينز بولاية جورجيا، حيث قضى 44 عامًا بعد مغادرته البيت الأبيض، وجعل منها قاعدة لعمله الدبلوماسي وجهوده الخيرية.