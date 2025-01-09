شاهد: لحظة تفجير عبوتين ناسفتين بآلية عسكرية إسرائيلية في جباليا

نشرت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، الخميس، تسجيلًا مصورًا يوثق عملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوتين ناسفتين قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويظهر “الفيديو” مراحل تنفيذ العملية، بدءًا من إعداد العبوات الناسفة، مرورًا بزرعها في مسارات يسلكها جنود الجيش الإسرائيلي، وانتهاء بلحظة التفجير.

وتضمنت المشاهد لقطات لمقاومين من سرايا القدس وهم يقومون برصد تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة المستهدفة، ويُسمع صوت أحد المقاتلين وهو يقول: “نحن الآن في شمالي قطاع غزة بالقرب من الإدارة المدنية، ونرصد رتلًا من الآليات العسكرية في طريقه إلى نقطة الكمين”.

وفي مقطع آخر، يظهر أحد عناصر السرايا وهو يتلو الآية القرآنية: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}، قبل أن تنتهي المشاهد بلقطة تُظهر لحظة تفجير العبوة الناسفة.

وتأتي هذه العملية في إطار رد فصائل المقاومة الفلسطينية على عدوان القوات الإسرائيلية في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.