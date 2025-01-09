جمهور الجزيرة مباشر يعلق على العقوبات الأمريكية للدعم السريع في السودان (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن فرض عقوبات أمريكية على محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع في السودان خطوة لا تكفي بل يجب فرض عقوبات على داعميه أيضا.

وطالب المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر بسرعة وقف الحرب الأهلية في السودان.

وأكد المشاركون أن حميدتي أصبح عبئا على الكثير من داعميه بسبب الجرائم التي ارتكبها، مشيرين إلى أن السودان غرق في وحل الحروب الأهلية داعين القوات المتحاربة إلى الحوار حتى ينعم أهل السودان بالأمن والسلام.

For nearly two years, Hemedti’s RSF has engaged in a brutal armed conflict with the Sudanese Armed Forces for control of Sudan, killing tens of thousands, displacing 12 million Sudanese, and triggering widespread starvation. — Treasury Department (@USTreasury) January 7, 2025

ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، فرض عقوبات على حميدتي قائد قوات الدعم السريع في السودان.

واتهمت واشنطن قوات الدعم السريع، التي تخوض حربا ضد الجيش في السودان منذ عام 2023، بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في إقليم دارفور، والقيام بشكل “منهجي” باغتصاب نساء وقتل رجال لانتمائهم الإثني.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو، و7 شركات مرتبطة بقواته تتهمها بالمشاركة في تمويلها وشراء المعدات العسكرية لصالحها، والإسهام في “استمرار النزاع في السودان“.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن واشنطن فرضت عقوبات على حميدتي “لدوره في الفظائع التي ارتُكبت ضد الشعب السوداني”، وقررت واشنطن منعه من السفر إلى الولايات المتحدة وجمدت أي أصول ربما تكون له في أمريكا.