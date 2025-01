جمهور الجزيرة مباشر يعلق على العقوبات الأمريكية للدعم السريع في السودان (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن فرض عقوبات أمريكية على محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع في السودان خطوة لا تكفي بل يجب فرض عقوبات على داعميه أيضا.

وطالب المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر بسرعة وقف الحرب الأهلية في السودان.

وأكد المشاركون أن حميدتي أصبح عبئا على الكثير من داعميه بسبب الجرائم التي ارتكبها، مشيرين إلى أن السودان غرق في وحل الحروب الأهلية داعين القوات المتحاربة إلى الحوار حتى ينعم أهل السودان بالأمن والسلام.

For nearly two years, Hemedti’s RSF has engaged in a brutal armed conflict with the Sudanese Armed Forces for control of Sudan, killing tens of thousands, displacing 12 million Sudanese, and triggering widespread starvation.

— Treasury Department (@USTreasury) January 7, 2025