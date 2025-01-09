حرائق لوس أنجليس تلتهم منازل مشاهير هوليود

اجتاحت حرائق الغابات المستعرة مناطق عدة في لوس أنجليس، مخلفة دمارًا واسعًا. ومن بين المنازل التي التهمتها النيران، منزل الممثلين ليتون ميستر وآدم برودي، الذي اشترياه عام 2019 بـ6.5 ملايين دولار، ومنزل الممثل بيلي كريستال، الذي كان يقيم فيه منذ عام 1979 مع زوجته جانيس.

وقال كريستال “قلوبنا تنفطر، لكن بدعم عائلتنا وأصدقائنا سنتجاوز هذا الأمر”.

وأُجبر أكثر من 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم، بينهم مشاهير مثل جيمي لي كورتيس، وماريا شريفر، وماندي مور.

وقالت كورتيس “مجتمعي وربما منزلي يحترقان”، ووصفت شريفر الدمار في حي باسيفيك باليساديس الراقي بأنه “كارثي”. وأضافت “كل شيء انتهى، منازلنا، مطاعمنا، وكل شيء أحببناه”. ويبلغ متوسط سعر المنزل في حي باسيفيك باليساديس 4.5 ملايين دولار.

مخاوف مستمرة وخسائر فادحة

ويُعد حريق باسيفيك باليساديس من أكبر الحرائق، حيث التهم نحو 12 ألف فدان في حي يسكنه العديد من مشاهير السينما والتلفزيون والموسيقى.

وفي هوليود هيلز، اندلع حريق، مساء أمس الأربعاء، فتسبب في تأجيل إعلان ترشيحات الأوسكار وحفل توزيع جوائز اختيار النقاد.

وأُجبر الممثل جيمس وودز والممثل مارك هاميل على إخلاء منزليهما، وأعربت باريس هيلتون عن حزنها الشديد لخسارة قصرها في ماليبو، الذي كان من بين المنازل المحترقة. وقال هاميل إن هذا الحريق هو “الأفظع” منذ عام 1993.

وفي ظل انتشار الحرائق، ألغت منظمة “فيلم إل إيه” تصاريح التصوير في باسادينا ومناطق أخرى، بناءً على طلب فرق الإطفاء. وتواصل الحرائق تهديد المزيد من المناطق، مع استمرار جهود رجال الإطفاء للسيطرة على النيران.