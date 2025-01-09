شاهد: وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية يكشف موقف طرابلس من التطبيع مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر سالم الباعور، أن طرابلس ترفض بشكل قاطع، ما يعانيه الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للقوانين الدولية والإنسانية.

وشدد، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن ليبيا لا تربطها أي علاقات مع إسرائيل، موضحًا “نحن لسنا دولة حدودية مع هذا الكيان، ولا يوجد أي مبرر لأي شكل من أشكال تطبيع العلاقات معه”.

وأوضح الوزير أن “ليبيا تعترف فقط بدولة فلسطين التاريخية، مهد الديانات والحضارات”، مع تأكيده على أن فلسطين يمكن أن تكون دولة تعايش بين جميع الأديان، لكنها تبقى في جوهرها دولة فلسطينية، رافضًا الاعتراف بما يُسمى دولة إسرائيل.

دور ليبيا في المحافل الدولية لدعم فلسطين

وأشار الوزير إلى أن ليبيا كانت الدولة الأولى التي تقدمت بمرافعة أمام محكمة العدل الدولية بالتعاون مع جنوب إفريقيا، مؤكدة موقفها الرافض للجرائم الإسرائيلية.

وأضاف أن ليبيا شاركت في تقديم الرأي الاستشاري المرفوع من الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام المحكمة، حيث أوضحت موقفها الراسخ باستخدام حجج قانونية لا يمكن إنكارها أو الرد عليها.

وأوضح، أن ليبيا كانت من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى الجهود القانونية لمناصرة القضية الفلسطينية، مشددًا على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفه بالإبادة الجماعية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار ليبيا في دعمها المطلق للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة.