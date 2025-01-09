شهداء الأقصى تعلن مسؤوليتها عن عملية “الفندق” بالاشتراك مع فصائل المقاومة

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، في بيان عسكري، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق بمحافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، التي نُفذت، الاثنين الماضي، بالتنسيق مع سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام.

وأفاد البيان، الذي تلقت الجزيرة مباشر نسخة منه، بأن العملية أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، بينهم ضابط في شرطة الاحتلال، وإصابة آخرين، في حين انسحب منفذو العملية بسلام تحت “رعاية الرحمن”.

وأكدت الكتائب أن العمليات المشتركة القادمة ستعكس وحدة وتآلف فصائل المقاومة الفلسطينية، وستكون ردًّا مباشرًا على مجازر الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

وأشادت الكتائب بمقاتلي المقاومة الذين يواصلون تصديهم لقوات الاحتلال في كافة المدن الفلسطينية، مشددة على استمرار الكفاح حتى تحقيق النصر.

سيارة عابرة

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بمقتل 3 إسرائيليين، هم رجل وامرأتان، بإطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن سيارة عابرة أطلقت النار على سيارتين وحافلة تحمل إسرائيليين، وأن مطاردة مطلقي النار جارية، حيث توجد حواجز على الطرق في نابلس وقرى بالمنطقة.

كما قالت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، عبر منصة إكس، إن مسعفيها يقدمون العلاج لـ6 جرحى، 2 منهم في حالة حرجة.

وتأتي العملية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أسفرت الهجمات عن استشهاد آلاف الفلسطينيين وسط ظروف إنسانية وصفت بأنها “كارثية”.