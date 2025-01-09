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مشاهير هوليوود دُمرت منازلهم في حرائق لوس أنجلوس.. تعرف إليهم

إشارة هوليوود ومن ورائها سحابة دخان (غيتي)
9/1/2025-|آخر تحديث: 9/1/202511:13 PM (توقيت مكة)

تسببت موجة الحرائق الهائلة التي اجتاحت جنوب كاليفورنيا ولوس أنجلوس في تدمير منازل العديد من مشاهير هوليوود، عاصمة صناعة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت المساحة المتضررة من الحرائق أكثر من 27 ألف فدان، وأُجبر أكثر من 200 ألف شخص على الإخلاء مع إعلان حالة الطوارئ في المدينة، مع تضرر أو تدمير أكثر من 1000 منشأة.

وفيما يلي قائمة لأبرز النجوم الذين تأثروا بحرائق لوس أنجلوس، وفقا لما ذكره النجوم ونقلت وسائل إعلام:

  1. أنتوني هوبكنز: فُقد منزله البالغة قيمته 6 ملايين دولار، ولم يتبق منه سوى البوابة، وقد اعتاد هوبكنز مشاركة صور و”فيديوهات” من هذا المنزل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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    أنطوني هوبكنز يفقد منزله الفاخر في حرائق لوس أنجلوس. (الفرنسية)
  2. بيلي كريستال: دُمر منزله الذي عاش فيه لمدة 46 عامًا بالكامل، باستثناء ملعب التنس، وفي بيان مشترك مع زوجته جانيس، أعرب النجم عن حجم الألم والإحباط، لكنه أكد أنهم سيتجاوزون هذه المحنة بدعم الأصدقاء والعائلة.
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    بيلي كريستال خلال حفل تكريم في قاعة مشاهير كرة السلة بسبرينغفيلد، ماساتشوستس، 13 أكتوبر 2024. (الفرنسية)
  3. باريس هيلتون: شاهدت منزلها في ماليبو، البالغة قيمته 8.4 ملايين دولار، وهو يحترق على شاشات التلفزيون. عبّرت هيلتون عن حزنها العميق وأكدت سلامة أسرتها وحيواناتها الأليفة.
    باريس هيلتون (الفرنسية)
  4. آنا فارس: خسرت منزلها الذي تبلغ مساحته 4 آلاف قدم مربع وقيمته 5 ملايين دولار.
    الممثلة الأمريكية آنا فارس (غيتي)
  5. يوجين ليفي: دُمر منزله البالغة قيمته 3.9 ملايين دولار. وصف ابنه دان ليفي هذه الخسارة بالمفجعة لكل أفراد العائلة وجيرانهم.
    يوجين ليفي يُكرم بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود خلال العرض العالمي الأول لمسلسل “The Reluctant Traveler With Eugene Levy”، 8 مارس 2024. (غيتي)
  6. ديان وارن: فقدت منزلها في ماليبو الذي عاشت فيه لمدة 30 عامًا. رغم الحزن، أعربت وارن عن الأمل في تجاوز هذه المحنة والحفاظ على سلامة حيواناتها في مزرعتها لإنقاذ الحيوانات.
    ديان وارن تحضر العرض الأول لفيلم “The Six Triple Eight” في مسرح إيجيبشيان بهوليوود، 3 ديسمبر 2024. (غيتي)
  7. مايلز تيلر: احترق قصره البالغة قيمته 7.5 ملايين دولار، ولم يُعلّق تيلر وزوجته كيللي على الخسارة بعد.
    مايلز تيلر يتحدث على المسرح خلال حفل توزيع جوائز AFI الـ 49 (غيتي)
  8. آدم برودي وليتون ميستر: تدمر منزلهما بعد أيام قليلة من حضورهما حفل جوائز غولدن غلوب.
    ليتون ميستر وآدم برودي يحضران حفل العرض الأول لفيلم “American Fiction” في متحف الأكاديمية للصور المتحركة، لوس أنجلوس (غيتي)
  9. جيمس وودز: أُجبر على إخلاء منزله في باسيفيك باليسادس، وعبّر عن حزنه الكبير أثناء مقابلة على شبكة “سي إن إن”.
    الممثل جيمس وودز في العرض الأول لفيلم “White House Down” في نيويورك (غيتي)
  10. سبنسر برات وهايدي مونتاج: اضطرا للإخلاء وشاركا تفاصيل خسارة منزلهما، وتحدثا عن اللحظات الصعبة التي عاشاها أثناء الحادث.

وعلى الرغم من هذه الخسائر الفادحة، نجت منازل بعض المشاهير الآخرين من الدمار، بمن فيهم جيمي لي كيرتس، وبن أفليك، وبيل هادر، ومارك هاميل، الذي وصف الحرائق بأنها “أكثر الحرائق تدميرًا منذ عام 1993”.

وقد وصف عمدة لوس أنجلوس هذه الحرائق بأنها “عاصفة نارية غير مسبوقة وتاريخية”، مما يؤكد حجم الكارثة التي حلت بالمنطقة وأثرت على حياة الآلاف، بمن فيهم نجوم هوليوود.

المصدر : الإندبندنت + الجزيرة مباشر

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