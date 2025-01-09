مشاهير هوليوود دُمرت منازلهم في حرائق لوس أنجلوس.. تعرف إليهم

تسببت موجة الحرائق الهائلة التي اجتاحت جنوب كاليفورنيا ولوس أنجلوس في تدمير منازل العديد من مشاهير هوليوود، عاصمة صناعة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت المساحة المتضررة من الحرائق أكثر من 27 ألف فدان، وأُجبر أكثر من 200 ألف شخص على الإخلاء مع إعلان حالة الطوارئ في المدينة، مع تضرر أو تدمير أكثر من 1000 منشأة.

وفيما يلي قائمة لأبرز النجوم الذين تأثروا بحرائق لوس أنجلوس، وفقا لما ذكره النجوم ونقلت وسائل إعلام:

أنتوني هوبكنز: فُقد منزله البالغة قيمته 6 ملايين دولار، ولم يتبق منه سوى البوابة، وقد اعتاد هوبكنز مشاركة صور و”فيديوهات” من هذا المنزل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بيلي كريستال: دُمر منزله الذي عاش فيه لمدة 46 عامًا بالكامل، باستثناء ملعب التنس، وفي بيان مشترك مع زوجته جانيس، أعرب النجم عن حجم الألم والإحباط، لكنه أكد أنهم سيتجاوزون هذه المحنة بدعم الأصدقاء والعائلة.

باريس هيلتون: شاهدت منزلها في ماليبو، البالغة قيمته 8.4 ملايين دولار، وهو يحترق على شاشات التلفزيون. عبّرت هيلتون عن حزنها العميق وأكدت سلامة أسرتها وحيواناتها الأليفة.

آنا فارس: خسرت منزلها الذي تبلغ مساحته 4 آلاف قدم مربع وقيمته 5 ملايين دولار.

يوجين ليفي: دُمر منزله البالغة قيمته 3.9 ملايين دولار. وصف ابنه دان ليفي هذه الخسارة بالمفجعة لكل أفراد العائلة وجيرانهم.

ديان وارن: فقدت منزلها في ماليبو الذي عاشت فيه لمدة 30 عامًا. رغم الحزن، أعربت وارن عن الأمل في تجاوز هذه المحنة والحفاظ على سلامة حيواناتها في مزرعتها لإنقاذ الحيوانات.

مايلز تيلر: احترق قصره البالغة قيمته 7.5 ملايين دولار، ولم يُعلّق تيلر وزوجته كيللي على الخسارة بعد.

آدم برودي وليتون ميستر: تدمر منزلهما بعد أيام قليلة من حضورهما حفل جوائز غولدن غلوب.

جيمس وودز: أُجبر على إخلاء منزله في باسيفيك باليسادس، وعبّر عن حزنه الكبير أثناء مقابلة على شبكة “سي إن إن”.

سبنسر برات وهايدي مونتاج: اضطرا للإخلاء وشاركا تفاصيل خسارة منزلهما، وتحدثا عن اللحظات الصعبة التي عاشاها أثناء الحادث.

وعلى الرغم من هذه الخسائر الفادحة، نجت منازل بعض المشاهير الآخرين من الدمار، بمن فيهم جيمي لي كيرتس، وبن أفليك، وبيل هادر، ومارك هاميل، الذي وصف الحرائق بأنها “أكثر الحرائق تدميرًا منذ عام 1993”.

وقد وصف عمدة لوس أنجلوس هذه الحرائق بأنها “عاصفة نارية غير مسبوقة وتاريخية”، مما يؤكد حجم الكارثة التي حلت بالمنطقة وأثرت على حياة الآلاف، بمن فيهم نجوم هوليوود.