قتلى ونزوح عشرات الآلاف في حرائق هائلة قرب لوس أنجلوس الأمريكية (فيديو)

لقي شخصان على الأقل حتفهما عندما خرجت 3 من حرائق الغابات عن السيطرة، الأربعاء، بالقرب من لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى تدمير مئات المباني ودفع المسؤولين إلى إصدار أوامر لنحو 70 ألفا بإخلاء منازلهم.

وتعرقل الرياح العاتية جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها منذ أن بدأت، يوم الثلاثاء.

وأتى أكبر الحرائق على أكثر من 5 آلاف فدان في منطقة “باسيفيك باليساديس” الراقية غربي لوس أنجلوس، والواقعة بين مدينتي سانتا مونيكا وماليبو الشاطئيتين، والمنطقة يقطنها الكثير من نجوم السينما والموسيقى.

وبث الناشطون على مواقع التواصل لقطات تظهر اندلاع النيران بشكل مفاجئ أجبر المرضى والمقعدين على مغادرة منازلهم بأسرع وقت ممكن.

تم بث مقاطع تظهر المرضى وهم يتم إجلاؤهم بسرعة من المستشفى بسبب حريق إيتون بالقرب من لوس أنجلوس.

كما تم بث مقاطع تظهر سكان المدينة وهم يحاولون إنقاذ حيواناتهم الأليفة من النيران الهائلة التي انتشرت بسرعة مذهلة، بسبب قوة الرياح.

تم بث مقاطع تظهر سكان المدينة وهم يحاولون إنقاذ حيواناتهم الأليفة.

.

وبثت مقاطع أخرى تظهر الدمار الواسع الذي لحق بمناطق في المدينة، بسبب الحرائق.

حريق باسيفيك باليساديس أصبح الآن الحريق الأكثر تدميرا في تاريخ لوس أنجلوس، حيث تحولت آلاف المباني إلى رماد.

“الحريق يتسع”

وقال رئيس جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس أنتوني ماروني في مؤتمر صحفي، الأربعاء، “احترق أكثر من خمسة آلاف فدان (نحو ألفي هكتار)، ونطاق الحريق ما زال يتّسع”.

وأضاف “ليس لدينا نسبة مئوية للاحتواء. هناك نحو ألف مبنى مدمّر وعدد كبير من الإصابات البالغة لدى سكان لم يخلوا منازلهم”.

واندلع حريق كبير ثان حول ألتادينا، شمال المدينة، حيث أظهرت لقطات ألسنة لهب تلتهم شوارع بأكملها.

وأضاف ماروني “هناك أكثر من 500 عنصر تم تكليفهم، ولسوء الحظ، تم الإبلاغ عن حالتي وفاة في صفوف مدنيين، السبب غير معروف حاليا، وهناك عدد من الإصابات البالغة”.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ، الثلاثاء.

وأعلن ألبرتو كارفاليو، كبير المشرفين بمنطقة المدارس الموحدة في لوس أنجلوس، إغلاق ما يقرب من 100 من أصل 1000 مدرسة عامة في المنطقة.

وتأتي حرائق الغابات في أسوأ توقيت بالنسبة لمدينة لوس أنجلوس مع توقع وكالة الأرصاد الجوية هبوب رياح ساخنة وهي ظاهرة معروفة في الشتاء في ولاية كاليفورنيا، بسرعة تصل إلى 160 كيلو مترا في الساعة، الثلاثاء والأربعاء.

ويشير العلماء بانتظام إلى أن التغيير المناخي يزيد من تواتر الأحوال الجوية القصوى.

وأثرت العاصفة على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أتى إلى كاليفورنيا، الثلاثاء، للإعلان عن بدء إنشاء منطقتين محميتين واسعتين في جنوب الولاية.