شاهد: تحطيم تمثال لنتنياهو في المكسيك.. وإسرائيل تعلق

أدانت السفارة الإسرائيلية في المكسيك تحطيم تمثال شمعي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أحد متاحف العاصمة مكسيكو سيتي، واصفة الحادث بأنه “عمل شنيع”.

وفي بيان أصدرته السفارة، الأربعاء، اعتبرت أن الاعتداء على التمثال “يبعث برسالة خطيرة وعنيفة تحمل تعصبا وكراهية تتجاوز أي انتقاد مشروع”، داعية المؤسسات الثقافية إلى اتخاذ إجراءات لمنع مثل هذه الأعمال وحماية المعروضات الفنية.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تظهر شخصا يقوم بتحطيم تمثال نتنياهو بعد رشه بالطلاء الأحمر وضربه بمطرقة، ثم وضع العلم الفلسطيني عليه.

JUST NOW: Activists in Mexico City destroy a wax statue of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu with hammers pic.twitter.com/nIVljKUnS2

— BreakThrough News (@BTnewsroom) January 8, 2025