منظمة أطباء بلا حدود تعلق على الوضع الصحي المتفاقم في قطاع غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن نفاد الوقود في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة الفلسطيني، يعرض حياة الأطفال الحديثي الولادة والمرضى بشكل عام لخطر شديد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، علقت فيه على الوضع الصحي في غزة التي تعاني من حصار مشدد وحرب مستمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 15 شهرا.

وأشار البيان إلى أن مستشفيات ناصر وشهداء الأقصى والأوروبي في غزة على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود، مؤكدا أن ذلك يشكل تهديدًا لحياة مئات المرضى، بمن فيهم الأطفال الحديثو الولادة الذين يعتمدون على الكهرباء للبقاء على قيد الحياة.

“While some patients are hanging on by a thread, the lack of sustained electricity is impacting the level of care we can provide.”

The lives of newborn babies and other patients are at risk as hospitals in Gaza run out of fuel needed for generators.https://t.co/h8fXaTy61C

