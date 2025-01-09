منظمة أطباء بلا حدود تعلق على الوضع الصحي المتفاقم في قطاع غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن نفاد الوقود في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة الفلسطيني، يعرض حياة الأطفال الحديثي الولادة والمرضى بشكل عام لخطر شديد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، علقت فيه على الوضع الصحي في غزة التي تعاني من حصار مشدد وحرب مستمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 15 شهرا.

وأشار البيان إلى أن مستشفيات ناصر وشهداء الأقصى والأوروبي في غزة على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود، مؤكدا أن ذلك يشكل تهديدًا لحياة مئات المرضى، بمن فيهم الأطفال الحديثو الولادة الذين يعتمدون على الكهرباء للبقاء على قيد الحياة.

“While some patients are hanging on by a thread, the lack of sustained electricity is impacting the level of care we can provide.” The lives of newborn babies and other patients are at risk as hospitals in Gaza run out of fuel needed for generators.https://t.co/h8fXaTy61C — MSF International (@MSF) January 8, 2025

عواقب مأساوية

وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء هذه الكارثة التي قد تسفر عن عواقب مأساوية وخطيرة، داعية جميع الأطراف إلى تسهيل دخول الوقود إلى غزة وضمان وصوله بشكل آمن إلى المرافق الطبية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة تقدم خدماتها جزئيا، وتعاني هذه المستشفيات من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب عدم القدرة على إيصال المساعدات الكافية إليها.

الصحة الفلسطينية تحذر

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من كارثة إنسانية وشيكة تهدد القطاع الصحي في غزة جراء انعدام الوقود، وتوقف تقديم الخدمات الصحية في بعض أقسام المستشفى جراء نفاد الوقود.

وقالت وزارة الصحة في غزة، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بشأن أزمة الوقود وتداعياتها على المرضى، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حرمان القطاع الصحي من الوقود.

وكررت وزارة الصحة في غزة، مناشدتها العاجلة التدخل الفوري والضغط من أجل توفير الوقود لضمان استمرار عمل القطاع الصحي في القطاع.

“المستشفى ستتوقف عن العمل”

وقالت “إن لم يتم إدخال الوقود خلال ساعات إلى مستشفى ناصر بخان يونس فالمستشفى ستتوقف عن العمل”.

وتعاني المستشفيات في قطاع غزة، من شح شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع ومنعها دخول المساعدات إلا كميات شحيحة منها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أخرج الجيش الإسرائيلي 34 مستشفى و80 مركزا و162 مؤسسة صحية من الخدمة ودمر 136 سيارة إسعاف، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.