من هو جوزيف عون رئيس لبنان الجديد؟

صوّت مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، لصالح انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد، لينهي بهذا فراغا رئاسيا دام أكثر من عامين.

وكانت جلسة البرلمان هي المحاولة الثالثة عشرة التي يقوم بها المجلس لانتخاب خليفة للرئيس السابق ميشال عون، الذي لا تربطه صلة قرابة بقائد الجيش، الذي انتهت ولايته في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

جاء التصويت بعد أسابيع من التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار في لبنان، أوقف حربا استمرت 14 شهرا بين إسرائيل و(حزب الله)، وفي وقت يسعى فيه زعماء لبنان إلى الحصول على مساعدات دولية لإعادة الإعمار.

وفي الجلسة الثانية للتصويت، التي حضرها النواب جميعهم وعددهم 128 نائبا، حصل عون على 99 صوتا، وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني انتخاب عون رئيسا لتضج قاعة المجلس بالتصفيق.

وأكّد عون في خطابه الأول، بعد انتخابه رئيسا، الخميس، “بدء مرحلة جديدة للبنان”، متعهدا تأكيد “حق الدولة في احتكار السلاح”، وعلى احترام القرارات الدولية بما فيها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وبحسب التقسيم الطائفي للسلطة في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته.

على خطى قادة سابقين للجيش

يذكر أن جوزيف عون ليس قائد الجيش الوحيد الذي يصل لسدة الرئاسة اللبنانية، فهو الخامس بعد فؤاد شهاب، وإميل لحود، وميشال سليمان، وميشال عون.

ولد جوزيف عون في 10 يناير/كانون الثاني 1964 في منطقة سن الفيل في قضاء المتن شرقي لبنان.

وحصل عون على بكالوريوس في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، كما حصل على درجة جامعية في العلوم العسكرية، ويتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

والرئيس اللبناني الجديد متزوج من نعمت نعمة، ولديهما ولدان، خليل ونور.

التحق عون بالكلية الحربية في عام 1983، وخلال مسيرته العسكرية تمت ترقيته إلى رتب عدة حتى وصل إلى رتبة “عماد”، وتم تعيينه قائدا للجيش اللبناني في مارس/آذار 2017.

شارك عون في دورات عسكرية عدة داخل لبنان وخارجه، وتضمن تدريب عون دورتين لضباط المشاة في الولايات المتحدة.

وحصل عون على أكثر من 15 وسامًا، بينها وسام الحرب 3 مرات، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، ووسام مكافحة الإرهاب، ووسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية، وغيرها.

الحرب على تنظيم الدولة

في 19 أغسطس/آب 2017 أطلق الجيش اللبناني بقيادة جوزيف عون عملية “فجر الجرود”، لطرد عناصر في تنظيم الدولة من معاقله الحدودية الشرقية مع سوريا.

وبعد انتهاء العملية، قام عون بتهنئة جنوده على ما اعتبره “نصرا حاسما”، “عادت بعده بلدتا رأس بعلبك والقاع إلى كنف السيادة الوطنية”.

ولمع اسم عون بعد نجاح الجيش اللبناني في هذه العملية، إذ أثبت قدرته على قيادة الجيش لتنفيذ مهام ناجحة، وهو ما أشاد به السفير الأمريكي حينذاك قائلا إن الجيش قام “بعمل ممتاز”.