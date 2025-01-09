“يا عيشة كريمة يا موتة في سبيل الله”.. نازحو غزة يصرخون من قلب مركز إيواء بجباليا (شاهد)

أجرت الجزيرة مباشر، جولة داخل مبنى هيئة التقاعد بمدينة غزة، الذي تحول من مقر مخصص لشؤون الموظفين المتقاعدين، إلى مركز إيواء للنازحين من مخيم جباليا بشمال القطاع.

ضيق المكان وغياب الأساسيات

والتقى مراسل الجزيرة مباشر، بعض الأسر التي تحدثت عن أوضاعها الصعبة داخل المبنى. وتحدثت إحدى النازحات عن معاناتها اليومية، ووصفت الوضع بأنه لا يحتمل، قائلة “والله المكان زي ما أنت شايف. كنا عايشين بخير في بيوتنا، أما هنا ما في أكل ولا شرب بيجينا. الحمد لله عايشين، بس إيش نعمل؟”.

كما أشارت إلى معاناة زوجها المريض الذي يحتاج إلى غسيل كلى، وقالت إن العائلة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وأضافت بمرارة “خيارنا الوحيد هو توقف الحرب. يا نعيش عيشة كريمة، يا موتة بشرف بسبيل الله”. ووصفت كيف يعيشون برعب مستمر، حتى أصوات الطائرات أصبحت تثير الخوف والهلع لديهم.

وختمت حديثها برسالة مؤثرة إلى العالم، قائلة “اتطلعوا للأطفال والنساء، اتطلعوا لهذه المأساة الجماعية. ما في مكان آمن نروح عليه، كل شيء أصبح خطرًا”.

رسالة إلى العالم

ووجه النازحون رسالة مؤثرة إلى العالم، عبروا فيها عن رغبتهم في وقف الحرب والعودة إلى بيوتهم، حتى لو كانت مدمرة. وقال أحدهم “رغم كل شيء، نفضل العيش على أنقاض منازلنا في شمال القطاع على البقاء في هذه الظروف”.

وما زال النازحون يحلمون بحياة كريمة والعيش بسلام كبقية شعوب العالم. ففي ظل استمرار التصعيد العسكري وغياب الحلول، بقي مطلبهم الأساسي واضحًا: وقف الحرب والعودة إلى ديارهم بأمان.

وتأتي هذه المعاناة في ظل تزايد أعداد النازحين نتيجة العملية العسكرية البرية المستمرة، حيث اضطر العديد من العائلات إلى الانتقال من شمال قطاع غزة إلى غرب مدينة غزة بحثًا عن الأمان، في مشهد يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة مع تكدس أعداد النازحين في المراكز المؤقتة.