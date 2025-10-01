الاحتلال يواصل عدوانه على غزة.. ويعلن إغلاق آخر ممر متاح للمتجهين شمالا من جنوب غزة(فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق شارع الرشيد الرئيسي للمتجهين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة بداية من الساعة 12 ظهرا- وهو آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال.

وقال جيش الاحتلال، إنه سيغلق شارع الرشيد آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال، في الوقت الذي يواصل فيه عدوانه على مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

إغلاق شارع الرشيد

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس “سيتم اغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12.00 (09.00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن “الانتقال جنوبًا سيسمح لمن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة.. في هذه المرحلة يسمح جيش الدفاع الانتقال جنوبًا بشكل حر ودون تفتيش” بحسب وصفه.

شهداء في غزة

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن 23 فلسطينيا استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومدارس ومحيط الجامعة الإسلامية في قطاع غزة منذ منتصف الليل.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن فلسطينيين استشهدوا وأصيب 6 آخرون في استهداف إسرائيل منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال بسلسلة غارات عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت مراسلة الجزيرة مباشر، أن 10 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي التي استهدفت منتظري المساعدات بمنطقة الطينة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على المخيم الجديد شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن شهر سبتمبر/أيلول، 2025 وحده شهد استشهاد 2106 شهداء في قطاع غزة، توزعوا على النحو الآتي: شمال القطاع: 1382 شهيدًا، وسط القطاع: 347 شهيدًا، جنوب القطاع: 377 شهيدًا.