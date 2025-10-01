الأخبار|إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعترف بالإخفاق في التحذير من طائرة يمنية مسيّرة

لحظة انفجار المسيرة في إيلات
لحظة انفجار المسيرة في إيلات (الجزيرة)
Published On 1/10/2025
آخر تحديث: 08:07 PM (توقيت مكة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن.

وقالت المتحدثة باسم الجيش في منشور على “إكس” بأنه “اعترض سلاح الجو قبل قليل مسيّرة أطلقت من اليمن. لم يتم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق المسيّرة، لكن عادة ما تستهدف جماعة “أنصار الله” اليمنية المدن الإسرائيلية بصواريخ ومسيّرات، ردا على هجمات تل أبيب ضد اليمن، وتضامنا مع غزة التي تعاني من إبادة مستمرة منذ نحو عامين.

والأربعاء الماضي، أصيب 50 إسرائيليا بينهم 3 بحالة خطرة، جراء سقوط طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن وسقطت قرب فندق بإيلات، بعدما فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضها.

المصدر: الجزيرة مباشر

