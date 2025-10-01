الجيش الإسرائيلي يعترف بالإخفاق في التحذير من طائرة يمنية مسيّرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن.

وقالت المتحدثة باسم الجيش في منشور على “إكس” بأنه “اعترض سلاح الجو قبل قليل مسيّرة أطلقت من اليمن. لم يتم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة”.

اعترض سلاح الجو قبل قليل مسيرة أطلقت من اليمن. لم يتم تفعيل انذارات وفق السياسة المتبعة — كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) October 1, 2025

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق المسيّرة، لكن عادة ما تستهدف جماعة “أنصار الله” اليمنية المدن الإسرائيلية بصواريخ ومسيّرات، ردا على هجمات تل أبيب ضد اليمن، وتضامنا مع غزة التي تعاني من إبادة مستمرة منذ نحو عامين.

والأربعاء الماضي، أصيب 50 إسرائيليا بينهم 3 بحالة خطرة، جراء سقوط طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن وسقطت قرب فندق بإيلات، بعدما فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضها.