وسط الفيضانات.. الأرصاد السودانية تصدر إنذاراً بخطورة عالية من هطول أمطار غزيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، إنذاراً “بخطورة عالية” في كل من شمال غرب سنار، جنوب الجزيرة، جنوب ولاية النيل الأبيض، شمال ولاية جنوب كردفان وجنوب ولاية جنوب دارفور، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قد تتسبب في جريان عالٍ للمياه في الأودية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عبور مجاري المياه سريعة الجريان “ماشياً أو راكبا مهما بدت ضحلة” كما تشجع الهيئة، المواطنين على فتح الخيران والمصارف، والبقاء على أُهبة الاستعداد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الأمطار والعواصف الرعدية متوقعة اليوم الأربعاء، الساعة الثالثة بعد الظهر، وقدرت هيئة الأرصاد أن هطول الأمطار قد يحدث في وقت ما من مساء هذا اليوم إلى الساعة الحادية عشرة والنصف من الليلة.

“إنذار أحمر”

وكان السودان قد أصدر في وقت سابق ما وصفه بـ”إنذار أحمر” تحذيرًا من احتمال حدوث فيضانات في خمس محافظات على طول نهر النيل، مشيرًا إلى ارتفاع منسوب المياه في رافديه الرئيسيين، النيل الأزرق والأبيض.

وطلبت وزارة الري والموارد المائية السودانية، من المواطنين على ضفاف النيل إلى إجراء ما يلزم لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، محذرة من استمرار ارتفاع المناسيب في جميع ضفاف النيل خلال هذا الأسبوع.

وحذّرت الوزارة السودانية من فيضان النيلين الأزرق والأبيض في ولايات الخرطوم، وسنار، والجزيرة، وولاية نهر النيل إضافة إلى إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

النيل يجتاح أحياء في الخرطوم

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها، اجتياح مياه النيل لأحياء في محلية جبل أولياء جنوبي الخرطوم، ومناطق أخرى في إقليم النيل الأزرق وولايتي الجزيرة وسنار جنوبي ووسط البلاد.

وكانت غرفة طوارئ محلية جبل أولياء، قد أعلنت أن مناطق ضفاف النيل الأبيض بمحلية جبل اولياء، تواجه خطرا حقيقيا بسبب ارتفاع منسوب المياه، والتي اجتاحت جميع الحواجز على ضفاف النيل في مناطق عدة .