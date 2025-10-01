الطائرة المسيّرة “هدهد” وثقت العملية.. سرايا القدس تعلن تفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية في مدينة غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عملية نوعية تمثلت في تفجير منزل مفخخ مسبقا في حي النصر بمدينة غزة، مستخدمة عددا من العبوات المحلية الصنع وأخرى جرى هندستها عكسيا من مخلفات الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت السرايا في سلسلة بيانات، الأربعاء، أن التفجير جرى أثناء دخول قوة هندسية إسرائيلية للمكان بهدف تشريكه وتفجيره، مؤكدة مشاركة طائرة مسيّرة من طراز “هدهد” في توثيق لحظة دخول القوات وانفجار المنزل.

وأضافت سرايا القدس أن الانفجار الذي وقع بالمنزل يعطي دلالة واضحة على عدم خروج أي من الجنود الإسرائيليين مصابين، مؤكدة أن جميع من كانوا داخل المبنى باتوا في عداد القتلى والمفقودين.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي رد بشن غارات عنيفة وغير مسبوقة في محيط مكان العملية.

كما أفادت سرايا القدس بأن مقاتليها تمكنوا بعد عودتهم من خطوط القتال من تفجير صاروخ “GBU” من مخلفات الجيش الإسرائيلي في آليات إسرائيلية بمحيط منطقة الزهارنة شمال غرب غزة، قبل يومين.

كما أعلنت القوة الصاروخية في سرايا القدس استهداف “مفلاسيم” و”كفار سعد” برشقة صاروخية، ردا على “الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأكدت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس بقذائف هاون ثقيلة، فيما أوضحت كتائب القسام أن مقاتليها شاركوا في دك موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي على محور موراج جنوب القطاع بعدد من القذائف الثقيلة.

وأشارت سرايا القدس كذلك إلى تنفيذ قصف مشترك مع كتائب القسام، صباح الأربعاء، بقذائف هاون ثقيلة استهدف تموضع جنود وآليات إسرائيلية، شمال مدينة خان يونس.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على مساعي جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ نحو عامين.