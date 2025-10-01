الفلبين.. زلزال بقوة 6.9 يضرب “سيبو” ويودي بحياة العشرات (شاهد)

لقي نحو 60 شخصًا مصرعهم، عقب زلزال عنيف ضرب الفلبين، بقوة 6.9 درجات على سلم ريختر وفق ما أفادت به السلطات في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وأوضح مسؤول إدارة الكوارث أن مركز الزلزال، الذي نجم عن صدع محلي، كان على بعد نحو 17 كيلومترًا شمال شرقي مدينة بوجو الساحلية في إقليم سيبو، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 90 ألف نسمة.

وهزّت أكثر من 300 هزة ارتدادية المنطقة، بحسب المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

WATCH: The St. Peter and Paul Church in Bantayan Island, Cebu, one of the oldest churches in Visayas, collapsed due to the magnitude 6.7 earthquake that struck the province on Tuesday night, September 30. #LindolPH #EarthquakePH | 🎥: Martham Pacilan READ MORE:… pic.twitter.com/5IazN1PCIT — Inquirer (@inquirerdotnet) September 30, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها سكّان وتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي كنيسة كاثوليكية أثرية في جزيرة بانتايان بالقرب من سيبو مزيّنة بسلسلة من المصابيح تتأرجح بعنف قبل أن ينهار برج أجراسها.

وأطلقت حكومة مقاطعة سيبو نداء بحثا عن متطوعين لتقديم المساعدة الطبية، في وقت تتواصل فيها عمليات الإنقاذ بحثا عن المفقودين والعالقين تحت الركام.

Please help. Emergency call 🚨

Store employees at a South Road Properties shopping mall are urgently seeking safety after the business partially collapsed in the 6.9 magnitude earthquake that struck Cebu on Tuesday night.#Cebu #CebuEarthquake #earthquake #Philippins pic.twitter.com/y0Ijs13lK6 — Ertan (@Ertnaykt) September 30, 2025

ولا تزال أقاليم وسط الفلبين تتعافى من العاصفة التي ضربتها يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل معظمهم بسبب الغرق وسقوط الأشجار، وانقطاع الكهرباء في مدن وبلدات بأكملها وإجبار عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم.