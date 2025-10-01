الأخبار|الفلبين

الفلبين.. زلزال بقوة 6.9 يضرب “سيبو” ويودي بحياة العشرات (شاهد)

TOPSHOT - Motorists pass a crack in the road along a major highway in Tabogon town, Cebu province, central Philippines on October 1, 2025, after a 6.9-magnitude quake struck off the coast of the central Philippines.
طريق سريع رئيسي بمقاطعة سيبو، في 1 أكتوبر 2025 بعد زلزال بقوة 6.9 درجات في وسط الفلبين (الفرنسية)
Published On 1/10/2025
آخر تحديث: 08:18 AM (توقيت مكة)

لقي نحو 60 شخصًا مصرعهم، عقب زلزال عنيف ضرب الفلبين، بقوة 6.9 درجات على سلم ريختر وفق ما أفادت به السلطات في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وأوضح مسؤول إدارة الكوارث أن مركز الزلزال، الذي نجم عن صدع محلي، كان على بعد نحو 17 كيلومترًا شمال شرقي مدينة بوجو الساحلية في إقليم سيبو، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 90 ألف نسمة.

وهزّت أكثر من 300 هزة ارتدادية المنطقة، بحسب المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها سكّان وتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي كنيسة كاثوليكية أثرية في جزيرة بانتايان بالقرب من سيبو مزيّنة بسلسلة من المصابيح تتأرجح بعنف قبل أن ينهار برج أجراسها.

وأطلقت حكومة مقاطعة سيبو نداء بحثا عن متطوعين لتقديم المساعدة الطبية، في وقت تتواصل فيها عمليات الإنقاذ بحثا عن المفقودين والعالقين تحت الركام.

ولا تزال أقاليم وسط الفلبين تتعافى من العاصفة التي ضربتها يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل معظمهم بسبب الغرق وسقوط الأشجار، وانقطاع الكهرباء في مدن وبلدات بأكملها وإجبار عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

